“hart aber fair” am Montag, 13. Februar 2023

Die Moderation hat Louis Klamroth zum Thema: Putins Überfall, Europas Albtraum: Ein Jahr Krieg und kein Ende in Sicht? Vor einem Jahr: Putin überfällt die Ukraine und stürzt Europa in einen Albtraum. Woher nehmen die Ukrainer die Kraft zum Widerstand? Warum unterstützen so viele Russen diesen Krieg? Was bringt unsere Hilfe der Ukraine und wie weit soll sie noch gehen? Die Diskussion direkt nach der Dokumentation zum Thema.

Die Ukraine ist ein kleines, aber bedeutendes Land in Zentral-Europa. Seit Jahrhunderten ist es ein wichtiger Handelsweg und ein Knotenpunkt für den internationalen Wirtschaftsaustausch. Aber jetzt droht seine Bedeutung zu schwinden – denn die Ukraine steckt mitten in einem Albtraum. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Ukraine überfallen und will auch die Kontrolle über die wichtige Straße von Mariupol ausüben. Diese Straße ist der wichtigste Wirtschaftsweg für die ukrainische Regierung, um Rohstoffe wie Kohle und Metalle zu exportieren. Ohne diese Einnahmen kann die Ukraine nicht überleben – und so droht ihr mit jedem Tag mehr das finanzielle Chaos und natürlich die hunanitäre Katastrophe.

Das ist nicht alles: Die russische Armee stört auch weiterhin den Luftraum der Ukraine und verhindert so ihre wirtschaftliche Entwicklung. Es besteht nun die Frage, ob Europa in der Lage sein kann, dieser Bedrohung entgegenzuwirken? Einerseits gibt es einen starken Gruppenzwang gegenüber Russland, aber andererseits ist es schwer zu sagen, ob Europa tatsächlich handlungsfähig genug ist, um Putins Aggressivitäten ein Ende zu setzen. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, welche Maßnahmen am besten geeignet sind – von diplomatischem Druck bis hin zu Sanktionen und Waffenlieferungen an die Ukraine – aber bisher hat keine Strategie wirklich funktioniert.

Die Gäste:

Vassili Golod (Ukraine-Korrespondent der ARD, Autor der Dokumentation “Krieg im Leben”, die der Diskussionsrunde vorausgeht)

Amira Mohamed Ali (Die Linke, Fraktionsvorsitzende)

Hans-Lothar Domröse (ehemaliger deutscher Nato-General)

Katarina Barley (SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments; Mitglied im SPD-Parteivorstand)

Gesine Dornblüth (freie Journalistin, war von 2012 bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau, Mitautorin des Buches “Jenseits von Putin. Russlands toxische Gesellschaft”)

Live aus Moskau: Ina Ruck (Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Moskau)

Live aus Kiew: Andrij Melnyk (Vize-Außenminister der Ukraine; ehem. Botschafter in Deutschland)

“hart aber fair” – zum ARD-Thementag: Krieg gegen die Ukraine am Montag, 13. Februar 2023, 21:00 Uhr, live aus Köln im Ersten

