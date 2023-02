Let’s Dance: Tanz-Aus für Alex Mariah Peter in Show 1

Große Spannung auf dem Tanzparkett: In der ersten regulären Live-Show der 16. Staffel von “Let’s Dance” gingen an diesem Freitagabend alle prominenten Tanzschüler:innen erstmals mit ihrem persönlichen Tanz-Profi an den Start. Und zum ersten Mal in diesem Jahr musste jemand die “Let’s Dance”-Familie verlassen. Nach der Wertung durch die Jury bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González und dem Voting des TV-Publikums mussten am Ende Mimi Kraus, Alex Mariah Peter und Younes Zarou zittern. Getroffen hat es letztlich Alex Mariah Peter, die mit insgesamt 13 Jurypunkten für ihren Cha Cha Cha als erstes aus dem Tanzwettbewerb ausschied.

Anna Ermakova ertanzte gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin die meisten Jurypunke: 25 Punkte erntete sie für ihren Tango, war in der ersten Entscheidungsshow jedoch ohnehin vor dem Ausscheiden geschützt, da sie sich in der Kennenlernshow bereits das Direktticket in die reguläre zweite Live-Show gesichert hatte.

Tanzen soll man nicht unterschätzen: Wir wollen einmal auf die verbesserten Körperfunktionen durch das Tanzen schauen! Wenn du regelmäßig tanzt, wirst du schnell bemerken, dass deine Körperfunktionen verbessert werden. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Ausdauer und Einsatz. Tanzen erfordert kontinuierliche Bewegung, was zur Verbesserung der Knochendichte führt und das Risiko von Osteoporose reduziert. Zudem kann es dazu führen, dass sich die Muskeln stärken und die Flexibilität zunimmt. Es gibt auch viele andere gesundheitliche Vorteile. Tanzen ist eine hervorragende Möglichkeit, um Kalorien zu verbrennen und Gewicht zu verlieren. Der Großteil derjenigen, die regelmäßig tanzen, erleben einen signifikanten Gewichtsverlust in nur wenigen Wochen. Außerdem kann es Schulter- und Rückenschmerzen reduzieren sowie Stress abbauen. Indem du tanzt, produzierst du Endorphine – einen natürlichen Stoff im Gehirn, der dich glücklich und entspannt fühlen lässt. Tanzen kann auch helfen, Herzkrankheiten vorzubeugen und den Cholesterinspiegel zu senken.

Tanz ist eine großartige Möglichkeit, um sich fit zu halten und gleichzeitig Spaß zu haben. Es ist eine gesunde Form der Freizeitgestaltung und hilft dir nicht nur beim Abnehmen oder Muskelaufbau, sondern auch beim Stressabbau und in psychischer Hinsicht. Mit anderen Worten: Tanzen hat viele positive Auswirkungen auf deine allgemeine Gesundheit!

Alle Tänze, Songs und Jurywertungen der 1. regulären Live-Show von “Let’s Dance”:

YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan & Massimo Sinató:

Cha Cha Cha, “I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)” (The Four Tops): 15 Jurypunkte insgesamt

Model Alex Mariah Peter & Alexandru Ionel:

Cha Cha Cha, “Finally” (Yves V, HUGEL): 13 Jurypunkte insgesamt

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Langsamer Walzer, “Don’t Speak” (No Doubt): 21 Jurypunkte insgesamt

Comedian Abdelkarim & Kathrin Menzinger:

Cha Cha Cha, “Cha Cha Cha d’Amour” (Dean Martin): 10 Jurypunkte insgesamt

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov:

Jive, “Shake It Off” (Taylor Swift): 17 Jurypunkte insgesamt

Singer/Songwriter & Botschafterin Natalia Yegorova & Andrzej Cibis:

Charleston, “Milord” (Edith Piaf): 19 Jurypunkte insgesamt

Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina:

Cha Cha Cha, “Conchita” (Lou Bega): 9 Jurypunkte insgesamt

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

Wiener Walzer, “Use Somebody” (Kings of Leon): 21 Jurypunkte insgesamt

Creative Content Creator Younes Zarou & Malika Dzumaev:

Quickstep, “Umbrella” (Rihanna): 15 Jurypunkte insgesamt

Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft:

Jive, “Don’t Stop Me Now” (Queen): 8 Jurypunkte insgesamt

Entertainer Jens “Knossi” Knossalla & Isabel Edvardsson:

Rumba, “Reality” (Richard Sanderson): 9 Jurypunkte insgesamt

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Langsamer Walzer, “Beneath Your Beautiful” (Labrinth, Emeli Sandé): 16 Jurypunkte insgesamt

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc:

Langsamer Walzer, “Für mich soll’s rote Rosen regnen” (Hildegard Knef): 19 Jurypunkte insgesamt

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Tango, “Dance With Me” (Debelah Morgan): 25 Jurypunkte insgesamt

Nächsten Freitag, 3. März 2023, 20:15 Uhr, geht “Let’s Dance” mit der zweiten der zwölf regulären Live-Shows weiter.

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius