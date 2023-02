LOST mit neuer Single RENN als Wake-Up Message

Mit einer Riesenportion Charme und gewohnt spitzer Zunge thematisieren LOST auf ihrer neuen Single RENN den aktuellen Zeitgeist. Als Vorzeige-Vertreter der Gen Z, getrieben von Sehnsucht, Wut & Planlosigkeit nehmen CARDIE, JP & NIQU Position ein und fragen sich: Sind wir echt doof genug diesen wunderbaren Planeten an die Wand zu fahren? Dass LOST lyrisch richtig was auf dem Kasten haben, konnten die Jungs bereits auf ihren Vorgänger-Singles zeigen. Auf RENN hauen die Drei nun eine Wake-Up Message raus, die komplett ohne nervtötenden Zeigefinger auskommt und der Gen Z wohl geschlossen aus dem Herzen spricht.

LOST sind gerade sowas von “mittendrin“ – Anfang 20, die Fan Community wächst weiter und weiter, die nächste Tour steht an, und so weiter – eigentlich alles geil! Und doch wünschen sich die drei Berliner in ihrer neuen Single ganz woanders hin.

“Renn! Renn! Rette sich wer kann. Alles brennt, brennt deine Zukunft in Flammen.“

Ihre Fan-Community, die sich auf LOST Shows durchaus schon mal das Logo der Boys eintätowieren lässt, nehmen sie dabei liebend gerne mit auf die Flucht ins Unbekannte. Gleich mit Einsatz der Hook, die sofort – gewollt oder ungewollt – in jedem Gehörgang festkleben bleibt, will man da gerne dabei sein! Ein Durchdringender Trap-Beat, mit kantigen Gitarrenriffs gespickt, trifft auf eine poppig punkige Attitude. LOST bedienen sich auch auf RENN an immer neuen Elementen und schaffen es dennoch ihre unique musikalische Identität in jedem Track zum Ausdruck zu bringen. LOSTSEIDANK!

Foto: (c) Leon Hahn via Berlinieros