“maischberger” über “Waffenlieferungen” am Mittwoch, 8. Februar 2023

Nachdem Deutschland seine Zusage gegeben hat, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, wendet sich das ukrainische Militär nun an die Bundesregierung mit der Bitte um weitere Unterstützung. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskiy fordert nun deutsche Kampfjets. In einem Interview sagte Zelenskiy, dass die Lieferung von Kampfpanzern zwar ein begrüßenswerter erster Schritt ist, aber dass die Ukraine mehr Unterstützung bräuchte, um sich gegen den militärischen Druck aus dem Osten zur Wehr setzen zu können. Er betonte, dass sein Land nicht nur über geeignete Technologie verfügt, sondern auch über hoch qualifizierte Piloten und das notwendige Know-how für den Betrieb modernster Kampfjets.

Die Bundesregierung hat bisher weder bestätigt noch dementiert, ob sie der Bitte des ukrainischen Präsidenten entsprechen wird. Droht der Westen Kriegspartei zu werden? Wann ist der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen? Darüber diskutieren der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) und die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht.

Er ist einer der vielseitigsten und beliebtesten Künstler Deutschlands. Seit vierzig Jahren begeistert er sein Publikum mit anarchischer Komik und handgemachter Musik. Jetzt geht er mit neuem Programm auf Tour. Im Studio der Musiker und Entertainer Helge Schneider.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag Dagmar Rosenfeld und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.

Gerhart Baum, FDP(Bundesinnenminister a.D.)

Sahra Wagenknecht, Die Linke(Bundestagsabgeordnete)

Helge Schneider (Musiker und Entertainer)

Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)

Dagmar Rosenfeld (Welt am Sonntag)

Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)

