Moritz Bleibtreu tritt am Samstag bei #SchlagDenStar gegen Johannes B. Kerner an

Ausgezeichnet gegen ausgezeichnet. Profi gegen Profi. Ausnahmetalent gegen Ausnahmetalent. Johannes gegen Moritz. Kerner gegen Bleibtreu. Bei “Schlag den Star” stehen sich am Samstag live auf ProSieben Starmoderator Johannes B. Kerner und Schauspiel-Ikone Moritz Bleibtreu gegenüber. Beide Gegner zeigen sich im Vorfeld souverän von ihrem Sieg überzeugt. Bleibtreu will gegenüber seinem sieben Jahre älteren Gegner keine Gnade walten lassen: “Außen harter Moderator – innen weicher Kerner. Wenn ich mit Dir fertig bin, weißt Du nicht mehr, wofür das B. in deinem Namen steht”. Doch es braucht mehr, um einen Johannes Baptist Kerner zu beeindrucken: “Ich schätze Moritz sehr und ich traue ihm zu, dass er einen hervorragenden 2. Platz belegen wird”, kündigt der Moderator an. Wer beweist am Samstag den längeren Atem?

“Schlag den Star” ist ein spannender und unterhaltsamer Wettkampf, der seit 2009 zahlreiche Zuschauer vor die TV-Bildschirme lockt. Bei diesem Quiz-Spiel treten bekannte Persönlichkeiten gegeneinander an und versuchen, gegnerische Fragen richtig zu beantworten und gleichzeitig eine Reihe von Aufgaben erfolgreich zu meistern. Dabei geht es nicht nur darum, das Spiel selbst zu gewinnen, sondern auch um die Ehre, sich als Star messen zu können.

Durch die große Vielfalt an Aufgaben und Herausforderungen wird “Schlag den Star” für jeden Zuschauer spannend und interessant. Ob es nun darum geht, eine Musikquizfrage richtig zu beantworten oder Eierlaufen als Wettbewerbssportart durchzuführen – es ist alles enthalten! Dieser abwechslungsreiche Mix aus unterschiedlichen Disziplinen sorgt für reichlich Unterhaltung und macht “Schlag den Star” zu einem beliebten TV-Format in Deutschland.

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei “Schlag den Star” im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird “Schlag den Star” von Raab TV. Musikalische Unterstützung bekommen die beiden Gegner von Elif mit “Warum lügst du mich an?” und von Wincent Weiss “Bleiben wir”.

“Schlag den Star” am Samstag, 4. Februar 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Foto: (c) ProSieben / Steffen Z Wolff