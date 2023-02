Sllash & Doppe – “Bumpty / Ferry Boat”

Sllash & Doppe haben sich im Hinterhof getroffen, als sie Kinderspiele gespielt haben. Sie waren keine Nachbarn oder Freunde, aber ihre Verbindung war noch stärker, sie sind diese unzertrennlichen Cousins. Ständig lachend und sich übereinander lustig machend, zog ihr Spielplatz nach drinnen, als sie „Dance eJay“ erhielten, ein PC-Programm, das ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zog.

Viele Jahre später änderten sie das Programm, aber es blieb bis heute ihre Leidenschaft, Musik zu produzieren. Da sie jeden Teil davon genossen, haben sie all den Spaß und die guten Gefühle in die Musik gesteckt, die sie produziert haben. Durch die Musik entstand eine dauerhafte und starke Beziehung und die beiden erkannten, dass sie zusammen besser sind als allein. Und so entschieden sie, dass sie es bis zum Ende bleiben würden.. Decks und Spieler. Also vereinten die talentierten und kreativen Cousins, Bogdan (Sllash) und Cristian (Doppe), ihre Leidenschaft für Tech House Musik und gründeten das DJ-Duo Sllash & Doppe. Heute klopfen die renommiertesten Labels an ihre Tür.

Ihre Musik findet sich ständig in den Sets von Künstlern wie Mark Knight, Solomun, Bedouin, Blond:ish, Martin Solveig, Danny Howard, Roger Sanchez und vielen mehr. Sie legten bereits auf den größten Festivals in Rumänien auf, darunter das Untold Festival und das Neversea Festival.

Von Deck zu Deck erobern die verspielten Vettern nun die Welt und machen zwischendurch Halt im Studio.

Nun meldet sich das Power-Duo zurück mit ihrer “Bumpty / Ferry Boat” Doppel-Veröffentlichung.

