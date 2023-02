“Song Clash” – Let the party begin!

Einen ausgelassenen Abend in cooler Clubatmosphäre verspricht die brandneue VOX-Primetime-Show “Song Clash”, bei der prominente Gesangsauftritte, spektakuläre Live-Performances und jede Menge Spaß im Mittelpunkt stehen. In vorerst zwei Ausgaben bilden Tim Oliver Schultz, Mirja Boes, Nelson Müller, Claire Oelkers, Tom Beck und Annett Möller – Stars, die nicht aus der Musikbranche kommen – zwei Promi-Teams. Mit außergewöhnlichen Gesangsauftritten treten sie in mehreren direkten Duellen zum musikalischen Battle auf der Showbühne an.

Es ist soweit! Die Live-Performance beginnt und wir sind bereit, uns auf einige unvergessliche Momente mit jeder Menge Spaß und Musik einzulassen. Die Menschenmassen strömen in die Arena und der erste Akt der Show startet. Die Band spielt laute, anregende Beats, während sie eine spektakuläre Lightshow entfaltet. Der Gesang ist herzzerreißend und die Zuschauer tanzen zu den Rhythmen. Der nächste Akt ist ein großes Finale, das alle Anwesenden in seinen Bann zieht. Ein atemberaubender Lichtkreis erstrahlt über der Bühne und die Band begeistert mit einem Mix aus Rock-Klassikern und modernen Hits. Alle Zuschauer schwingen zu den Klängen die Arme und singen gemeinsam die Refrains. Es ist ein Gefühl voller Freude und Genuss, das an diesem Abend gespürt wird. Ob wir so etwas auch vor dem Bildschirm erlebebn dürfen?

Per Voting entscheiden die Zuschauer vor Ort, welche Performance sie mehr überzeugt. Denn, nur wer das Publikum auf seine Seite zieht, gewinnt! Moderiert wird die neue VOX-Musikshow von Janin Ullmann.

“Song Clash” am Diienstag, den 14.03. und am Dienstag, den 21.03. jeweils um 20:15 Uhr, neu bei VOX!

