Spät, aber dennoch: Verona Pooth macht am Dienstag auf ProSieben ihren ersten Abschluss

Scharf in der Nase. Bitter im Geschmack. Süß im Abgang. In Venedig werden die Geschmacks- und Geruchssinne von Verona Pooth und Sohn San Diego auf ihrer “Mission: Job Unknown” auf die Probe gestellt. Team Italien tritt in der Reiseshow als Chocolatiers gegen Team USA Viviane Geppert & Thomas Hayo an, die sich als Bodyguards in New York behaupten müssen – am Dienstag, 21. Februar 2023, um 20:15 auf ProSieben. Echt scharf! Während Verona Pooth bei der Blindverkostung einer Rosen-Praline meint, Spülmittel herauszuschmecken, treibt es Sohn San Diego beim blinden Erriechen von Zutaten die Tränen in die Augen – weil er seine Nase zu tief in Chili steckt. Am Ende kann sich das Mutter-Sohn-Duo trotzdem über eine erfolgreiche Job-Reise freuen. Verona Pooth begeistert: “Das ist mein erster Abschluss, den ich bestanden habe. Ich habe einen Führerschein, einen Mofa-Führerschein und jetzt habe ich einen Abschluss hier bei ProSieben gemacht.”

Doppelter Vorteil für Viviane Geppert und Thomas Hayo in New York?

Überfallen. Bedroht. Gefesselt. Viviane Geppert und Thomas Hayo erleben zu Beginn ihrer “Mission: Job Unknown” in New York eine böse Überraschung. Zum Glück alles nur Teil der Ausbildung. Sie werden vom ehemaligen Armeeoffizier Kenneth Bombace in den Job eines Bodyguards eingewiesen. “Mir wurde gesagt: ‘Es geht in die große, weite Welt, hast du Lust drauf?’ Und ich dachte: ‘Na klar, ich bin schließlich ein sehr reisefreudiger Mensch'”, erklärt Thomas Hayo. “Nachdem ich dann nur fünf Minuten Gehweg von meinem Apartment zur ersten Dreh-Location hatte, kam es dann doch anders, als erwartet.” Entpuppt sich der Heimvorteil des Wahl-New-Yorkers als hilfreich für die Challenges? Aber auch Viviane Geppert geht mit einem Vorsprung ins Rennen: “Mein Vater hat seit 30 Jahren ein Sicherheitsunternehmen und hat schon auf Bill Gates aufgepasst.” Können die beiden ihre Kund:innen erfolgreich beschützen?

“Mission: Job Unknown”, Dienstag, 21. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben