Überraschung auf Naxos: “Leben leicht gemacht – The Biggest Loser” startet am Sonntag

Du denkst, Du hast es geschafft, und dann das! 30 Kandidat:innen reisen auf die griechische Insel Naxos, um sich für den Einzug ins Abnehmcamp von “Leben leicht gemacht – The Biggest Loser” zu qualifizieren. 20 Kandidat:innen meistern diese erste Hürde auf dem Weg in ein leichteres und gesünderes Leben. Doch was sie dann erwartet, ist für alle ein Schock: Es gibt zwei Camps! Im Luxuscamp können sich die Kilo-Kämpfer:innen über stylische Unterkünfte, ein top ausgestattetes Fitness-Studio und sogar einen Pool freuen. Spartanisch dagegen das Basic-Camp: Matratzenlager, Outdoor-Duschen und LKW-Reifen als Trainingsgeräte. Camp-Chefin Dr. Christine Theiss: “Mit den zwei Camps sorgen wir für eine Extraportion Motivation! Denn jede Woche entscheidet sich neu, welches Team in das Basic-Camp einziehen muss und wer ins Luxus-Camp darf. Und das hängt ganz alleine von der Leistung der Kandidat:innen ab.” Eine Ansage, die nicht nur die Kandidat:innen, sondern auch die beiden Coaches Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin bangen lässt … Die SAT.1-Zuschauer:innen sehen den Auftakt von “Leben leicht gemacht – The Biggest Loser” am Sonntag, 5. Februar 2023, um 16:30 Uhr.

In “Leben leicht gemacht” krempeln insgesamt 20 hoch motivierte Kandidat:innen immer sonntags in der Access Prime Time in SAT.1 ihr Leben um und wollen leichter – und gesünder – werden. Unter Anleitung von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss sowie den Coaches Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin ergreifen die Kilo-Kämpfer:innen in der SAT.1-Erfolgssendung ihre einmalige Chance auf den ultimativen Neustart.

“Leben leicht gemacht – The Biggest Loser”, 14 Episoden: Auftakt am 5. Februar 2023 um 16:30 Uhr, danach immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Fakten über die Insel Naxos:

Nur wenige Inseln sind so reich an kulinarischen Erlebnissen wie Naxos. Die traditionellen Tavernen und Restaurants bieten eine breite Palette an Gerichten, die alle aus frischen Zutaten der Insel zubereitet werden. Dazu gehören Käse, Olivenöl, Fisch und Fleisch sowie verschiedene Gebäck- und Kuchenspezialitäten. Ein besonderes Highlight ist der weltberühmte Naxos-Käse. Dieser wird aus Schafsmilch hergestellt und ist vor allem für seinen charakteristischen Geschmack bekannt. Auch das reiche Angebot an Weinen aus den Weinbergen von Naxos ist ein absolutes Muss für jeden Feinschmecker.

Die örtliche Bevölkerung hat eine lange Tradition des Teilens von Speisen und Getränken mit Besuchern der Insel – was bedeutet, dass Sie die Gastfreundschaft der Einheimischen genießen können, solange Sie sich in Naxos aufhalten. Wenn Sie sich für ein authentisches kulinarisches Erlebnis entscheiden, dann sollten Sie eines der vielen Festivals besuchen, die regelmäßig auf der Insel stattfinden. Dort findet man leckere Gerichte wie gegrilltes Fleisch oder Fisch, Gemüse oder Salate sowie Kuchen und Süßigkeiten. An diesen Festivals lernen Sie nicht nur verschiedene lokale Spezialitäten kennen, sondern kommen auch in den Genuss kultureller Unterhaltung und Musikdarbietungen.

Egal ob Sie nach einem Ort suchen, um neue Gerichte zu probieren oder nach einer Möglichkeit, die örtliche Gastfreundschaft zu erleben – Naxos ist ein perfektes Reiseziel für alle Feinschmecker! Wenn Sie noch mehr über die unverwechselbare Kultur, Landschaft und Gastronomie von Naxos erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen eine Tour durch die Insel: Hier findet man alles von der antiken Geschichte des Landes bis hin zu den bestgehütetsten lokalen Geheimnissen bezüglich der Kochkunst.

Foto: (c) SAT.1 / Julia Feldhagen