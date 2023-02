Wildcard-Kandidatin Helena moderiert heute “Wer stiehlt Helena die Show?”

Dieser Gewinn ist unbezahlbar: Helena aus Berlin ist die Show-Sensation geglückt. Die 26-Jährige moderiert am Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben mit “Wer stiehlt Helena die Show?” zum ersten Mal eine Fernsehsendung – und das direkt zur besten Sendezeit. Vom Sofa auf die Showbühne: Helena hat zum Staffelauftakt von “Wer stiehlt mir die Show?” als erste Wildcard-Kandidatin Joko Winterscheidt den Job als Quizmaster gestohlen und sich nicht nur gegen ihn, sondern zuvor auch gegen Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz in den Quizrunden durchgesetzt. Jetzt gehört ihr als neue Moderatorin die Sendung.

“Als klar war, dass ich gewonnen habe, ist einfach die ganze Anspannung von mir abgefallen. Das war verrückt, unglaublich und ich war einfach wahnsinnig glücklich. Ein Gefühl, als ob Du zwei Meter über dem Boden schwebst”, erklärt die neue Moderatorin der ProSieben-Quizshow. Wirklich realisiert hat die 26-Jährige noch nicht, dass sie am Sonntag ihre erste Fernsehsendung präsentieren wird: “Manchmal kommt das und dann bin ich richtig aufgeregt und auch gespannt, wie es im Fernsehen aussehen wird und wie die Reaktionen sein werden. Manchmal bin ich dann aber auch wieder total entspannt. Das ist ein sehr irritierendes Gefühl, das ich so nicht kenne.”

Und wie laufen die Vorbereitungen auf den großen Moment? “Ich dachte mir schon, dass viel Arbeit hinter so einer Show steckt. Aber ich hätte niemals gedacht, wie viel Arbeit und wie viele Leute dahinter sind und heftig dafür schuften, dass das eine coole Sache wird. Der Wahnsinn! Noch dazu ist das ganze Team so unfassbar nett, lieb und unterstützend. Bei jeder Idee, die ich habe, wird mir zugehört und man ist Teil des Teams. Ich könnte mir keinen schöneren ersten Fernsehmoment vorstellen.”

Was genau die Promis und die Zuschauer:innen in “Wer stiehlt Helena die Show?” am Sonntag erwarten wird, behält die gebürtige Saarländerin im Detail noch für sich, kann aber schon verraten: “Es ist viel Helena in der Show, weil es einfach ganz viele unerwartete Sachen geben wird. Es gibt Überraschungsgäste, wundervolle Joker-Runden, die es so noch nie gab und einen monumentalen Ausgang. Und da verspreche ich nicht zu viel, das wird in die Geschichtsbücher eingehen.”

Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz versuchen Helena die Show am Sonntag zu stehlen. Joko Winterscheidt wird ebenfalls zum Kandidaten und kann seinen Job als Quizmaster zurückgewinnen. Nur wer es schafft, sich in acht Quiz-Kategorien bis ins Finale zu quizzen und dort gegen Helena zu gewinnen, gewinnt die Show.

“Wer stiehlt Helena die Show?” – Sonntag, 26. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Weiya Yeung