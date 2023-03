ANNE WILL: Schluss mit Gas, Öl, Diesel und Benzin – Hat die Ampel dafür einen Plan?

Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir als Gesellschaft dazu beitragen können, den Klimawandel zu stoppen. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Reduzierung unseres CO2-Ausstoßes. Dazu gehört beispielsweise die Nutzung erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarenergie sowie die Förderung von Elektromobilität. Auch im Alltag können wir unseren Beitrag leisten, indem wir bewusster konsumieren und auf umweltfreundliche Produkte achten. Wir sollten weniger Fleisch essen und stattdessen vermehrt auf pflanzliche Alternativen setzen. Auch das Vermeiden von Plastikmüll sowie das Sparen von Wasser und Energie sind wichtige Schritte. Neben diesen individuellen Maßnahmen müssen aber auch politische Entscheidungen getroffen werden, um den Klimawandel zu bekämpfen. Hier sind vor allem internationale Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen von großer Bedeutung.

Der Weltklimarat wird deutlich: Um das angestrebte Ziel einer begrenzten Erderwärmung von maximal 1,5 Grad zu erreichen, sei weltweit eine wirklich drastische Reduzierung des CO2-Ausstoßes noch in diesem Jahrzehnt nötig. Welche klimapolitischen Maßnahmen in Deutschland konkret eingeführt werden sollen – darüber gibt es Streit in der Bundesregierung. Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen hat den Ampel-Partnern Verhinderung von Fortschritt vorgeworfen. Ist diese Kritik berechtigt? Ist das für kommenden Januar angedachte Verbot des Einbaus von herkömmlichen Öl- und Gasheizungen sinnvoll, ist es umsetzbar? Hat Deutschland in der Debatte um das Verbrenner-Aus Glaubwürdigkeit in Europa verloren?

