Das 80er Special bei Let`s Dance: Tanz-Aus für Younes Zarou

Erinnerst du dich noch an die wilden Partys der 80er Jahre? Dann warst du am gestrigen Abend bei Let’s Dance genau richtig! Die Zeit der Neonfarben, Vokuhila-Frisuren und Schulterpolster war auch geprägt von ausgelassenen Feiern in den zahlreichen Discos und Clubs. Die Musik der 80er Jahre war ein Mix aus Pop, Rock und elektronischen Klängen und sorgte für eine unvergleichliche Stimmung auf der Tanzfläche. In den großen Städten gab es zahlreiche Clubs und Diskotheken, die bis in die frühen Morgenstunden geöffnet hatten. Hier trafen sich junge Leute, um zu feiern, zu tanzen und neue Kontakte zu knüpfen. Die Atmosphäre war einzigartig – bunte Lichter, Nebelmaschinen und laute Musik sorgten für eine unvergessliche Nacht.

Aber nicht nur in den Clubs wurde gefeiert – auch private Partys waren sehr beliebt. Hier traf man sich mit Freunden und tanzte zu den Hits der 80er Jahre. Beliebte Party-Spiele wie Flaschendrehen oder Wahrheit oder Pflicht sorgten für zusätzlichen Spaß.

Die Mode der 80er Jahre spielte ebenfalls eine große Rolle auf den Partys. Frauen trugen gerne schulterfreie Tops, Miniröcke und Leggings, während Männer oft Jeansjacken oder Lederjacken kombiniert mit engen Jeans trugen. Auch Accessoires wie Perlenketten oder große Ohrringe waren sehr beliebt. Insgesamt waren die 80er Jahre eine Zeit voller Feiern, Partys und Discofever. Die Musik, die Mode und die Atmosphäre dieser Zeit sind bis heute unvergessen und haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Gestern stand der Abend dann auch unter dem Titel: “Welcome to the Eighties” In der vierten regulären Live-Show von “Let’s Dance” 2023 performten die Tanzpaare zu beliebten Klassikern aus dem schrillen Jahrzehnt. Ebenfalls längst ein Klassiker: Das “Boys vs. Girls”-Battle! Nach den Einzeltänzen traten die Stars hier gegeneinander ein – und erstmals ging das Battle unentschieden aus.

Zur Zitterpartie wurde dieser Freitagabend nach der Bewertung durch die Jury und das Voting des Publikums für Mimi Kraus, Younes Zarou und Ali Güngörmüs. Am Ende musste sich Younes Zarou vom Tanzparkett verabschieden: Für seinen Jive mit Profi-Tänzerin Malika Dzumaev hatte er 19 Punkte von der Jury bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González erhalten.

Alle Tänze, Songs und Jurywertungen der 4. regulären Live-Show von “Let’s Dance”:

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

Cha Cha Cha, “Easy Lover” (Philip Bailey, Phil Collins): 25 Jurypunkte insgesamt

Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft:

Quickstep, “Together Forever” (Rick Astley): 17 Jurypunkte insgesamt

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov:

Wiener Walzer, “Hijo De la Luna” (Mecano): 19 Jurypunkte insgesamt

YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan & Massimo Sinató:

Tango, “What A Feeling” (Irene Cara): 19 Jurypunkte insgesamt

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Rumba, “Do You Really Want To Hurt Me” (Culture Club): 26 Jurypunkte insgesamt

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc:

Cha Cha Cha, “She Drives Me Crazy” (Fine Young Cannibals): 28 Jurypunkte insgesamt

Entertainer Jens “Knossi” Knossalla & Isabel Edvardsson:

Tango, “Relax” (Frankie Goes To Hollywood): 22 Jurypunkte insgesamt

Creative Content Creator Younes Zarou & Malika Dzumaev:

Jive, “Take On Me” (a-ha): 19 Jurypunkte insgesamt

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Paso Doble, “Running Up That Hill” (Kate Bush): 28 Jurypunkte insgesamt

Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina:

Jive, “I’m Still Standing” (Elton John): 10 Jurypunkte insgesamt

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Rumba, “She’s Like The Wind” (Patrick Swayze): 19 Jurypunkte insgesamt

Gruppentanz der Promi-Damen und Promi-Herren:

“Baby Got Back” (Sir Mix-A-Lot) / “Macarena” (Los Del Rio) / “Bloody Mary” (Lady Gaga): 9 Jurypunkte für alle Frauen und Männer

Nächsten Freitag, 24. März 2023, 20:15 Uhr, geht “Let’s Dance” mit der fünften der zwölf regulären Live-Shows, moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, weiter.

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius