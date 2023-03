DSDS 2023: Das sind die Top-10 Kandidaten

DSDS ist eines der renommiertesten Musik-Reality-TV-Shows der Welt. “Deutschland sucht den Superstar” hat sich seit 2001 als Publikumsliebling etabliert und bietet Millionen Menschen jede Woche spannende Unterhaltung. Das DSDS Casting ist der erste Schritt auf dem Weg zum Superstar. Hier stellen sich die Kandidaten vor und beweisen ihr Können vor der Jury. Jeder Kandidat hat nur ein paar Minuten Zeit, um sich vorzustellen und sein Talent unter Beweis zu stellen. Am Ende des Castings entscheidet die Jury, welche Teilnehmer weiterkommen und in den Recall kommen. Der Recall ist der nächste Schritt für die Teilnehmer auf dem Weg zum Superstar. Hier treten sie gegeneinander an und müssen verschiedene Herausforderungen meistern, um sich in die Herzen der Jury zu singen. Auch hier werden am Ende nur noch 10 Finalisten übrig bleiben, die ins Finale einziehen können.

Das Finale bzw. die Live-Shows sind der Höhepunkt jeder DSDS Staffel und bietet den Zuschauern spektakuläre Shows mit Live-Auftritten der Finalisten und spannenden Entscheidungsrunden. Am Ende gibt es immer einen Gewinner – den neuen Superstar!

Nach 17 Casting- und Recallfolgen stehen sie auch 2023 fest: Die Top 10 der Jubiläumsstaffel von “Deutschland sucht den Superstar”. Im Recallfinale am Traumstrand von Thailand konnten sie die Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony überzeugen. Am kommenden Samstag, den 1.4.23, dürfen sich die Zuschauer:innen ab 20:15 Uhr auf die erste der drei diesjährigen DSDS-Liveshows, moderiert von Laura Wontorra, freuen.

Das sind die Top 10 Kandidat:innen der 20. Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”:

David Leischik (27) aus Köln

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz)

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

Rose Ndumba (24) aus Essen

Peris Achilleas Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

Lawa Baban (26) aus Gießen

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

19 Gewinner:nnen, 14 Nr. 1 Singles, wochenlange Charterfolge und zahlreiche Gänsehautmomente – seit zwei Jahrzehnten begeistert “Deutschland sucht den Superstar” jung und alt. Die beliebte Castingshow hat mittlerweile nicht nur Kultstatus, sondern schreibt in diesem Jahr zum 20. Mal TV-Geschichte. Anlässlich des großen Jubiläums werden erstmals alle bisherigen Siegersongs zusammen mit der DSDS-Allstars-Hymne “We Have A Dream” auf einem Album vereint: “20 Jahre DSDS” – als CD-DVD-Set sowie als eAlbum & eMixBundle Album inkl. Musikvideos.

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius