Element Of Crime präsentieren “Dann kommst Du wieder”

Am vergangenen Freitag haben Element Of Crime ihre neue Single “Dann kommst Du wieder” veröffentlicht. Dies ist die zweite Singleauskopplung aus dem neuen ELEMENT-OF-CRIME-Album “Morgens um vier” (erscheint am 7. April 2023). Ein Lied wie ein Brühwürfel, es konzentriert alle Hoffnungen, Sehnsüchte und Bilder auf das eine große Thema: Trennung und Wiedersehen. Tobias Bamborschke ist als Sänger zu Gast, er ist der Frontmann und Star der Gruppe Isolation Berlin, er und Sven Regener singen sich zusammen durch alle Stadien der Hoffnung und der Träume von der Liebe und dem Glück. Es ist schön, es ist kitschig, die Kinder lachen, die Katze tanzt und wir werden erinnert daran, dass es auch bei uns Magnolien gibt und dass sie blühen können und die Vogelbeeren nicht umsonst ihren Namen tragen. Dieses Lied muss unbedingt überall immer gehört werden. Es macht glücklich und hält die Fahne der Hoffnung hoch. Besser geht’s nicht!

Tourdaten Element Of Crime:

21.08.2023 Berlin, Privatclub (ausverkauft)

22.08.2023 Berlin, Lido (ausverkauft)

23.08.2023 Berlin, SO 36 (ausverkauft)

24.08.2023 Berlin, Admiralspalast (ausverkauft)

25.08.2023 Berlin, Zitadelle Spandau

27.08.2023 Bochum, Zeltfestival Ruhr

05.09.2023 Hamburg, Laeiszhalle

06.09.2023 Hamburg, Laeiszhalle (ausverkauft)

14.09.2023 Köln, Open Air am Tanzbrunnen

16.09.2023 Dresden, Freilichtbühne Junge Garde (ausverkauft)

17.09.2023 Leipzig, Haus Auensee

22.09.2023 Wien, Wiener Konzerthaus

23.09.2023 München, Isarphilharmonie

26.09.2023 Nürnberg, Meistersingerhalle

27.09.2023 Stuttgart, Liederhalle

28.09.2023 Zürich, Kaufleuten

02.10.2023 Frankfurt, Alte Oper

05.10.2023 Hannover, Theater am Aegi

06.10.2023 Bremen, Glocke

07.10.2023 Bremen, Glocke

Foto: (c) Universal Music / Charlotte Goltermann