Freya Ridings veröffentlicht ihre neue Single “Can I Jump?”

Freya Ridings’ aktuelle Single ‘Weekends’ brachte die gefühlvolle Songwriterin mit Unterstützung von Radio 1, Radio 2, Capital, Virgin Radio, Bauer Hits und Bauer Pride zurück in den Rundfunk. Der Song erreichte die Top 40 der Offiziellen Single-Charts, sowie die Radio Airplay und Shazam Top 10. Die Vorfreude der Fans auf ihr sehnsüchtig erwartetes zweites Album “Blood Orange” wurde noch gesteigert, als sie mit ‘Face In The Crowd’ einen ihrer persönlichen Lieblingssongs aus dem Set vorstellte.

Jetzt präsentiert Freya einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album, “Can I Jump?”, der zusammen mit ihrem zweiten Live At Alexandra Palace-Performance-Video sowie einem Lyric-Video veröffentlicht wird. Es geht um Vertrauen und Mut.

Mut und Vertrauen sind ganz klar essentiell für eine funktionierende Beziehung – aber sie sind noch viel mehr. Sie werden in allen Aspekten unseres Lebens benötigt, um uns zu helfen, erfolgreich zu sein. Egal ob es darum geht, eine neue Karriere zu beginnen, ein neues Hobby auszuprobieren oder einfach nur Freundschaften zu schließen, Mut und Vertrauen spielen stets eine Rolle. Nur wenn wir bereit sind, uns auf etwas Neues einzulassen, können wir wachsen und lernen. Aber was ist, wenn du dir nicht sicher bist, ob du jemandem vertrauen kannst? In solchen Situationen ist es entscheidend, dass man Mut beweist und das Gefühl des Unbehagens überwindet. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass man voreilige Entscheidungen trifft oder sein Glück herausfordert – man sollte aber bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen als normalerweise. Der Song gibt Mut und hilft Vertrauen zu finden!

Wir brauchen Mut und Vertrauen in unserem täglichen Leben; sonst laufen wir Gefahr in unserer Komfortzone stehen zu bleiben. Es ist keine leichte Aufgabe – aber die Belohnung ist es wert! Wenn du dich traust und den Mut hast anderen zu vertrauen oder Neues auszuprobieren, kannst du am Ende vielleicht etwas Großartiges erreichen!

On Top hat Freya jetzt angekündigt, dass “Blood Orange” eine Woche früher, am 28. April erscheinen wird!

Foto: (c) Universal Music / Josh Shiner