Die Moderation hat Louis Klamroth zum Thema: Über eine Million Menschen suchen Zuflucht: Deutschland an der Belastungsgrenze? Die Integration von Flüchtlingen ist ein komplexes Thema, welches viele Faktoren beinhaltet. Aufgrund der hohen Anzahl an Flüchtlingen in Deutschland müssen Stadt und Land neue Lösungen finden, um den Flüchtlingen eine angemessene Unterkunft zu bieten. Es fehlt an Unterkünften, Schulen, Geld: Überfordert die Rekordzahl an Flüchtlingen Stadt und Land? Scheitert so die Integration? Warum bleiben Zehntausende hier, die eigentlich abgeschoben werden müssten? Und warum müssen zu oft die gehen, die gut integriert sind?

Die Gäste:

Britta Haßelmann (B’90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)

Jens Spahn (CDU, Stellv. Fraktionsvorsitzender, Präsidiumsmitglied)

Isabel Schayani (Moderatorin ARD “Weltspiegel”; Leiterin der Redaktion “WDRforyou”)

Tareq Alaows (Flüchtlingspolitischer Sprecher der Organisation “Pro Asyl”)

Tanja Schweiger (Freie Wähler, Landrätin des Landkreises Regensburg)

“hart aber fair” am Montag, 6. März 2023, 21:00 Uhr im Ersten, live aus Köln!

Foto: (c) WDR/ Thomas Kierok / ARD Das Erste