Herbert Grönemeyer veröffentlicht sein neues Album “Das ist los”

Du fühlst Dich unsicher und ängstlich? Alltägliche Sorgen, Unsicherheiten und Ängste sind für jeden von uns normal. Wir können nicht alles kontrollieren und manchmal ist es einfach schwer, unsere Ängste zu bewältigen. Doch wir können lernen, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen können und unsere innere Zuversicht finden. So eine Zeit, die haben wir alle noch nicht erlebt. Auch Herbert Grönemeyer nicht – multiple Krisen treffen auf vielfältige Ängste, auf Sorgen und Unsicherheiten. Wie reagiert man, wie antwortet man auf diese Zeit? Mit Hoffnung. Mit Mut. Und vor allem mit: Zusammenhalt.

Was ist los? Das ist los: Herbert Grönemeyer veröffentlicht mit seinem neuen, seinem sechzehnten Album ein Plädoyer für den Aufbruch, für die Zuversicht. Nicht für eine blinde Zuversicht, nicht für eine naive Hoffnung, dass alles schon irgendwie gut werden wird, nicht für kopfloses Losrennen in ein diffuses Morgen. Sondern für eine, wie er es nennt, differenzierte Zuversicht. Was ist los? Im Zusammenrücken, in der Gemeinschaft finden wir das, was uns in die Zukunft trägt, das ist los.

Das neue Album „Das ist los“ ist heute erschienen, ab Mai ist Herbert Grönemeyer mit dem neuen Album auf Tour.

TOURDATEN 2023

16. Mai 2023 Kiel, Wunderino-Arena

18. Mai 2023 Hamburg, Barclays Arena

19. Mai 2023 Dortmund, Westfalenhalle

21. Mai 2023 Berlin, Mercedes-Benz Arena

22. Mai 2023 Hannover, Zag Arena

24. Mai 2023 Wien, Stadthalle Halle D

25. Mai 2023 München, Olympiahalle

27. Mai 2023 Köln, Lanxess Arena

28. Mai 2023 Mannheim, SAP Arena

30. Mai 2023 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyerhalle

31. Mai 2023 Zürich, Hallenstadion

2. Juni 2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park

3. Juni 2023 Leipzig, Red Bull Arena

5. Juni 2023 Berlin, Waldbühne

6. Juni 2023 Berlin, Waldbühne

9. Juni 2023 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Foto: (c) Victor Pattyn / Universal Music