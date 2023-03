Katha Rosa: Neue Single „Schauspieler“

Katha Rosa veröffentlicht ihre neue Single „Schauspieler“.

Seit der Veröffentlichung ihrer ersten Single „Nein (Du kannst mir nicht weh tun)“ hat sich für die 29-Jährige Katha Rosa viel verändert. Nur wenige Monate nach Release, kann sie bereits mit diversen TV- und Printbeiträgen (u.a. ZDF, Stern), Liveauftritten, zahlreichen Radioeinsätzen und mehr als fünf Millionen Streams aufwarten.

Musikalisch setzt Katha Rosa weiterhin auf Alex Christensen und sein Produzententeam.

Ihre neue Single „Schauspieler“ befasst sich mit dem Thema Narzissmus. Das Lied beschreibt wie schwer es sein kann, sich von dieser Persönlichkeitsstörung zu lösen. Die erste Strophe beschreibt, wie schön es sein kann, jemanden zu haben, der dich so sieht, wie du wirklich bist. Doch es gibt auch eine andere Seite: Denn die Person, die dich so sieht, ist oft nicht die Realität. Stattdessen ist es vielmehr deine Einbildung von dir selbst. In der zweiten Strophe geht es darum, dass diese Einbildung oft unrealistisch und übertrieben ist. Du siehst dich als etwas Besonderes und Anderes als alle anderen Menschen um dich herum – obwohl das gar nicht stimmt. In der letzten Strophe geht es darum, dass es schwer sein kann, sich von dieser Einbildung zu lösen. Denn oft willst du diese so sehr glauben, weil sie dir Trost und Halt gibt. Doch letztlich bedeutet sie nur Hindernisse für deine Entwicklung und Zufriedenheit im Leben.

Katha Rosa beschreibt es selber wie folgt: „Schauspieler ist mein Tagebucheintrag über Narzissten, die ich kennengelernt habe. Man könnte das Wort „Schauspieler“ quasi durch das Wort „Narzisst“ ersetzen. Ich glaube jeder der Erfahrung mit solchen Menschen gemacht hat, wird sich darin wiederfinden. Narzissten zeigen sich erst von ihrer schönsten Seite, um Vertrauen zu gewinnen. Dann missbrauchen sie dieses Vertrauen, wenn man nicht das macht, was sie wollen. Sie ziehen dann los und erzählen Unwahrheiten bei dem sie sich selbst immer als Held oder Opfer darstellen. Sie brauchen den Applaus von anderen und tun alles, um ihr Gesicht bzw. ihre Maske nicht zu verlieren. Sie lieben das große Drama und ziehen eine große Show ab. Genau das habe ich thematisiert.“

Sie selbst konnte solche Erfahrungen ebenfalls sammeln und dachte sie wäre im falschen Film, was sie wiederum auf die Idee brachte, solche Menschen als „Schauspieler“ zu betiteln.

Katha Rosa „Schauspieler“ erscheint am 03. März als Stream & Download.

