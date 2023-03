Lana Del Rey veröffentlicht neue Single “The Grants”

Vor wenigen Tagen wurde sie mit dem VIsionary Award bei den Billboard Women in Music Awards 2023 ausgezeichnet, jetzt hat die wundervolle Lana Del Rey einen weiteren neuen Song aus ihrem kommenden Album veröffentlicht! “The Grants” ist die dritte Single aus “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, das bereits nächste Woche, am 24. März, erscheinen wird. Der Song wurde gemeinsam mit Mike Hermosa geschrieben und ist begleitet von Melodye Perry, Pattie Howard und Shikena Jones, die 2013 in der Musikdokumentation “20 Feet From Stardom” zu sehen war.

Der neue Song fühlt sich für uns so an! Kennst du das auch? Manchmal überkommt einen plötzlich die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten. Besonders wenn es um Familie und Liebe geht, können Erinnerungen sehr emotional sein. Vielleicht denkst du an den Tag zurück, als du deinem Partner das erste Mal begegnet bist oder an die Geburt deines Kindes. Solche Momente sind unvergesslich und bleiben für immer in unseren Herzen. Es gilt: Jede Erfahrung macht uns zu dem Menschen, der wir heute sind. Und manchmal hilft es, sich bewusst an die glücklichen Zeiten zu erinnern und dankbar dafür zu sein, dass man sie erleben durfte. Denn auch wenn eine Beziehung oder eine Familienkonstellation nicht mehr besteht, bleiben die Erinnerungen für immer ein Teil von uns.

Der neue Song “The Grants” folgt auf ihre ersten beiden Single-Auskopplungen “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd” und “A&W”.

