The Dark Tenor: Neue Single “To the Unknown” feat. Queenz of Piano “Habanera”

The Dark Tenor veröffentlicht gestern “To the Unknown”, die vierte Single aus seinem Album “Album X”, das im Sommer 2023 erscheint. “To the Unknown” ist ein Feature mit den Queenz of Piano. Gemeinsam haben die Ausnahmekünstler*innen ein das Stück “Habanera” aus der Oper “Carmen” in die Gegenwart geholt.

“Habanera” ist die berühmteste Arie aus Carmen. Die “Habanera” ist kaum mehr wegzudenken aus der Oper “Carmen”. Sie ist ein wichtiger Teil der Geschichte und das bekannteste Lied des Werkes. Es wird als Liebeserklärung an Carmens Freiheit gesungen, was es sehr bedeutsam macht. Für viele ist die “Habanera” die schönste und berühmteste Arie aus “Carmen”. Die Musik, die damit verbunden ist, ist einzigartig. Der Rhythmus der Melodie erinnert an spanische Gitarrenmusik und man hört deutlich den Einfluss lateinamerikanischer Kulturen heraus. Dieser lateinamerikanische Einschlag macht die “Habanera” zu etwas ganz Besonderem und unvergesslich. Das Wort “Habanera” kommt aus dem Spanischen und bedeutet so viel wie „aus Havanna“. Es bezieht sich auf den Tanzstil, der in Havanna populär war und sich von kubanischer Musik inspirieren ließ. Der Tanzstil spiegelt sich in der Habanera wider, weshalb sie so unverwechselbar ist.

Obwohl die Habanera fast 200 Jahre alt ist, fasziniert sie immer noch Menschen auf der ganzen Welt. Sie erinnert uns daran, dass Freiheit uns stark machen kann und uns niemals zu etwas zwingen lässt, was wir nicht wollen. Dank ihrer Bedeutung und Popularität wird sie immer noch gerne gespielt und ist ein Muss für jede Opernaufführung von “Carmen”.

Doch nicht nur die Musik bricht mit Konventionen. Die Carmen, welche sich auf dem Singlecover findet, wurde mit einer AI (Künstlichen Intelligenz) erstellt und ist ein weltweit einzigartiges Abbild der Carmen aus der gleichnamigen Oper von Bizet. “To the Unknown” ist ein Beat getriebener Weckruf an die Klassik sich der neuen Welt der Klassik zu öffnen und Veränderungen zu begrüßen. Das Video zur Single wurde in im Februar in Berlin gedreht.

“To the Unknown” Video: https://youtu.be/RDkRtUJ-jAM

Die neue Single ist Teil des neuen Albums “ALBUM X” (VÖ 18.08.23), mit dem The Dark Tenor das 10-jährige Bestehen und seine künstlerische Entwicklung vom maskierten Phantom zum nahbaren Rockkünstler feiert. Das Album ist bereits als CD und Fanbox vorbestellbar.

Alle The Dark Tenor Alben, wie z.B. „Symphony Of Light“, „Nightfall Symphony“, „Symphony Of Ghosts“ und „Christmas“, die er seit 2014 veröffentlichte, erreichten in Deutschland Top 10- und Top 20-Platzierungen.

Als Sohn einer amerikanischen Musikerfamilie, die nach Österreich auswanderte und später nach Deutschland zog, wuchs Billy Andrews aka The Dark Tenor unter Einflüssen der amerikanischen und deutschen Kultur auf. Inspiriert durch die Musikalität seiner Eltern, beginnt er früh im Chor zu singen und wird kurz nach der Wiedervereinigung Mitglied des traditionsreichen Dresdener Kreuzchors.

Neben klassischem Gesang interessiert er sich auch für Rockmusik, spielt in Bands und schreibt Songs. Die nächste Station ist der Chor der Dresdner Semperoper, doch die Suche nach neuen, eigenen musikalischen Ausdrucksformen führt ihn nach Berlin. Aus seiner Liebe zur Klassik und deren ganz besonderen Verschmelzung mit Rockklängen entwickelt er zusammen mit dem Produzenten Bernd Wendlandt sein erstes Klassik-Crossover-Album „Symphony Of Light“, das auf Anhieb ein großer Erfolg wird und den Goldstatus erreicht. Weitere erfolgreiche Alben und ausverkaufte Tourneen folgen.

Billy Andrews will mit seiner Kombination aus Rock und Klassik die coole Seite der Klassik zeigen, sie aus der elitären Ecke holen und vielen Menschen zugänglich machen. Die Musik von The Dark Tenor ist wie das Leben von Billy Andrews: Sie baut Brücken, sie bringt Gegensätze zusammen, sie fusioniert scheinbar Unvereinbares. Für ihn sind Mozart, Beethoven und Bach die Rocker, Popper und Punker ihrer eigenen Zeit.

Zehn Jahre gibt es The Dark Tenor nun – eine unglaubliche Reise, auf welcher der Klassik-Rocker viele Menschen mit seiner Musik begeistert hat, und noch mehr erreichen möchte. Den Auftakt zum Jubiläumsjahr bildet die „Classic RoXX“-Tour. Die Nachfrage ist so groß, dass viele Shows bereits ausverkauft sind.

„Classic RoXX“-Tour

17.03.2023 – Hannover, Pavillon am Raschplatz (ausverkauft)

18.03.2023 – Kaiserslautern, Kammgarn (ausverkauft)

19.03.2023 – Leonberg, Stadthalle

20.03.2023 – Hannover, Pavillon am Raschplatz (Zusatzkonzert)

23.03.2023 – Hamburg, Markthalle (ausverkauft)

24.03.2023 – Köln, E-Werk (ausverkauft)

25.03.2023 – München, Backstage Werk (ausverkauft)

26.03.2023 – Zwickau, Neue Welt

„Album X“ – Release Open Air 2023

18.08.2023 – Gelsenkirchen, Amphitheater

19.08.2023 – Leipzig, Parkbühne

Foto: (c) Alexandra Maria Sira