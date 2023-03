Was verlangt die neue ProSieben-Show “Die Unschlagbaren” Evelyn Burdecki bloß ab?

“Die Promis können doch nur reden, mehr können die doch nicht!”, stellt Karl Hausknecht (34, Werkzeugmechaniker aus Sulingen) in der neuen ProSieben-Show “Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?” ab Sonntag, 16. April, um 20:15 Uhr klar. Darin treten er und andere mutige Herausforder:innen in atemberaubenden und aberwitzigen Wettkämpfen auf der ganzen Welt gegen Promis an, die vermeintlich schon alles in ihrem Leben gemacht haben. Aber macht das die Promis auch unschlagbar? Wer zeigt sich talentierter? Wer hat mehr Disziplin? Und wer einfach Glück?

In der ersten Ausgabe stellen sich Tanz-Juror Joachim Llambi, Moderatorin Amira Pocher und TV-Blondine Evelyn Burdecki den Herausforderer:innen. Das selbsternannte Team “Celebrity Crushers” geht wenig beeindruckt in die einzigartigen Challenges. “Ist das euer Ernst? Die sollen uns schlagen?”, fragt Celebrity Crusher Claudia Zelinka (39, Flugbegleiterin aus München) lachend. Doch wer lacht zuletzt? Claudia tritt in Italien im Spiel “Labyrinth” gegen Amira Pocher (30) an. Die weiß, wie man sich durchsetzt: “Ich bin mit Oliver Pocher verheiratet. Viele denken, das sei schon die Challenge!” Was erwartet die beiden Frauen im Land der Pasta und Dolce Vita?

Evelyn Burdecki (34) erweitert ihren Horizont: Sie soll sich im Biathlon versuchen. “Wie Bier und dann -tlon?” Nicht ganz. Aber Evelyn hat ja Gelegenheit zu üben. “Es war arschkalt. Meine Wimpern haben gefroren”, berichtet die Blondine vom Training. Ob ihre Gegnerin Anna Juchem (43, Neustadt an der Weinstraße) sich besser anstellt? “Für Evelyn reichts!”, verkündet die Sozialpädagogin souverän. Was beide Frauen nicht wissen: Auf sie wartet eine besonders nasse Biathlon-Challenge – zum Duell geht es nach Malta.

Joachim Llambi (58) trifft seinen Gegner Timo Becker (37, Chemikant aus Bürstadt) in Österreich. Was als harmlose Seitlpfeifen-Challenge beginnt, erreicht seinen Höhepunkt über einem 600 Meter tiefen Abgrund. Auf einer Drahtseil-Leiter. Welcher der beiden Männer zeigt sich trittsicherer? Wer tritt daneben? Und wen verlässt der Mut?

An den nächsten Sonntagen treten diese Promis in atemberaubend aberwitzigen Challenges an: Oliver Pocher, Thore Schölermann, Wayne Carpendale, Lola Weippert, Jochen Bendel, Jeannine Michaelsen, Tom Beck, Larissa Marolt, Max Mutzke, Simon Gosejohann, Arabella Kiesbauer, Mickie Krause und Oana Nechiti.

ProSieben zeigt “Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?” sonntags, ab 16. April 2023, um 20:15 Uhr

Foto: (c) ProSieben