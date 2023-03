Wer gewinnt das Finale von “The sweet Taste” am Mittwoch?

Konditorin Anne (24, Regensburg) liebt Kochshows seit ihrer Kindheit und wählte daher den beruflichen Weg in die Küche – und als Kandidatin den Weg zu “The sweet Taste”. Medientrainerin Margit (46, Königstein) fühlte sich schon als Kind auf der Bühne zu Hause, entdeckte ihre Leidenschaft für die Patisserie aber in Uni-Praxissemestern. Chef-Patissier Alexander (30, Wien) liebt es, seine Gäste mit ungewöhnlichen Kreationen zu überraschen … Vier Frauen und ein Mann stehen im Finale von “The sweet Taste” – am Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 – und müssen unter anderem Gastjuror Christian Hümbs (“Das große Backen”) begeistern.

Wer kocht sich bis in die Finalrunde mit der Aufgabe “Kocht das Schokodessert Eures Lebens!”? Diese fünf Finalist:innen kämpfen am Mittwoch um den Pokal von “The sweet Taste”:

Team Alexander Herrmann: Anna (25, Konditormeisterin aus Mannheim)

Team Alexander Kumptner: Margit (46, Medientrainerin aus Königstein)

Team Tim Raue: Alexander (30, Chef-Patissier aus Wien) und Anne (24, Konditorin aus Regensburg)

Team Frank Rosin: Julia (31, Food-Stylistin aus Hamburg)

“The sweet Taste”: das Finale am Mittwoch, 8. März 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) SAT.1 / Jens Hartmann