Okay, jetzt ist es an der Zeit, sich ein paar Tipps anzuschauen, wie man Rap Lyrics schreiben kann. Rap-Songwriting ist eine Kunstform, die wahrscheinlich viel Übung und Kreativität erfordert. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Rap nicht nur Rhymes und Punchlines beinhaltet – es geht viel mehr darum, eine Geschichte zu erzählen und Emotionen in jeder Zeile zu transportieren. Ohne Bozza wäre Deutschrap nicht, was er heute ist – und das ist keine Phrase, sondern ein unumstößlicher Fakt. Egal ob als Rapper oder als Songwriter, egal ob mit eigenen Songs wie dem berührenden „Elbe“ oder Features an der Seite von Sido über Capital Bra bis Gentleman oder Bausa. In den letzten fünf Jahren hat Bozza immer wieder gezeigt, wie man Songs schreibt – die großen und lauten, aber auch die mit den leisen Zwischentönen und die, die ins Ohr gehen, sowieso. Wer einen Hit braucht, muss nur die Nummer des Haramburgers wählen.

Jetzt meldet sich BOZZA endlich zurück und liefert mit „A$AP” den stilsicheren Soundtrack zum Scheinezählen und obendrein noch eine Halftime-Hommage an den Sound des gleichnamigen Mobs um A$AP Rocky.

