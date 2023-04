Dagny veröffentlicht Single “Heartbreak In The Making”

Bist du bereit, dich auf eine musikalische Reise zu begeben und deine impulsive Seite zu erforschen? Dann lass dich von psychedelischen Gitarrenpassagen, pulsierenden Drums und schwebenden Harmonien verzaubern. Die norwegische Popsensation Dagny veröffentlichte ihre neue Single “Heartbreak In The Making” und läutet so eine neue Ära für die in Tromsø geborene Musikerin ein. Die neue Single erscheint kurz vor ihrem Auftritt am 04. Juni auf der Hauptbühne des diesjährigen Mighty Hoopla Festivals. Neben bekannten Künstler:innen wie Years & Years, Jake Shears, Róisín Murphy und Confidence Man auftreten wird auch Dagny performen.

„Heartbreak In The Making” ist ein Stück Indie-Pop in Perfektion und unterstreicht – wie sie selbst zugibt – ihre rücksichtslose Ader. “I’m giving in when I know how it ends / You feel like a heartbreak in the making” singt Dagny im Refrain des Songs, während sie die impulsive Seite ihrer Persönlichkeit vor dem Hintergrund psychedelischer Gitarrenpassagen, pulsierender Drums und schwebender Harmonien erkundet. Es ist eine Erfahrung, die man nicht beschreiben kann – man muss sie selbst erleben. Also schnapp dir deine Kopfhörer oder geh auf ein Konzert und lass dich von der Musik mitreißen.

Über die lyrische Inspiration hinter “Heartbreak In The Making” sagte Dagny: “‘In Heartbreak In The Making‘ geht es im Wesentlichen darum, dass man sich auf etwas einlässt, obwohl man das Bauchgefühl hat, dass es niemals gut ausgehen wird. Es ist ein bisschen wie der erste Tequila-Shot in einer Bar; man weiß, wohin die Nacht führt, aber man tut es trotzdem.”

