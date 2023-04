DSDS 2023: Zwei Kandidaten müssen nach der ersten LiveShow gehen!

The dream goes on: Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel startete „Deutschland sucht den Superstar“ 2023 am Samstagabend in die großen Liveshows, erstmals moderiert von Laura Wontorra.

Zehn Talente hatten sich für die erste große DSDS-Show qualifiziert. Vor rund 1.500 Gästen im Studio, der Jury mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony sowie einem Millionenpublikum an den Bildschirmen durften sie am Samstagabend ihr Können erstmals auf der großen Showbühne beweisen. Große Stimmen, extravagante Freigeister und das alles mit Unterhaltungsfaktor20 und einem Augenzwinkern – das ist DSDS. Dazu ein Dieter Bohlen, wie man ihn kennt und liebt: Von sanften Tönen über gnadenlose Kritik bis hin zu kultigen Kultsprüchen. Kurzum: Alles, was die DSDS Fans lieben, bekommen sie wieder. Und zum Jubiläum auch den ein oder anderen Rückblick und ein Wiedersehen mit liebgewonnenen DSDS-Kultkandidaten.

Ab jetzt entscheiden allein die Zuschauer: Per Telefon- und SMS-Voting können sie bestimmen, welche Kandidat:innen jeweils eine Runde weiter kommen. Die wenigsten Zuschauerstimmen erhielten gestern Rose Ndumba (24) aus Essen und Natalie Nock (29) aus Baden-Baden – sie müssen „Deutschland sucht den Superstar“ verlassen.

In der 2. Liveshow von DSDS, am kommenden Samstag, den 8. April 2022, 20:15 Uhr, treten somit diese acht Kandidat:innen an:

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld

David Leischik (27) aus Köln

Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

Lawa Baban (26) aus Gießen

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz)

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

Peris Achilleas Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

DSDS geht auch 2024 weiter! Woche für Woche über 3 Millionen Zuschauer bei RTL und auf RTL+, starke 12,7 Prozent Marktanteil im Schnitt bei den 14- bis 59-Jährigen im TV: Die aktuelle Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist ein großer Erfolg. Deshalb hat Dieter Bohlen in der gestrigen ersten Liveshow verkündet, dass 2024 die Suche nach einem neuen Superstar in eine weitere Staffel geht.

Inga Leschek, neue Programmgeschäftsführerin von RTL/RTL+: „Gemeinsam mit meinem Team bin ich angetreten, um unsere Zuschauer:innen mit unseren Programmen zu begeistern. Mit der 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist das bereits sehr erfolgreich gelungen. Sowohl bei RTL als auch auf RTL+ lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen. Und nicht zuletzt, weil RTL im nächsten Jahr 40. Geburtstag feiert, öffnen wir die Türen für Talente aller Altersgruppen - jede und jeder kann sich bewerben! Wir suchen den absoluten Superstar quer durch alle Generationen.“

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius