FIL BO RIVA veröffentlicht seine neue Single „Everything’s Illusion”

Fil Bo Riva ist mit einem neuen Song zurück! Kürzlich hat er die Marke von 1 Million monatlicher Spotify-Hörer überschritten – jetzt könnte es noch weiter nach oben gehen: “Everything’s Illusion” ist ein Track aus Fil Bo Rivas kommendem Album, das ab dem 3. Mai vorbestellt werden kann.

Über den Song sagt Fil Bo Riva: “Everything’s Illusion” ist wahrscheinlich der Song, den ich am längsten herumliegen hatte. Eigentlich sollte es eine langsame Ballade werden und auf meinem ersten Album erscheinen, aber ich habe es nie geschafft, ihn fertigzustellen. Dann, im Jahr 2021, während des kalten Berliner Winters, habe ich ihn wieder aufgegriffen und endlich fertig geschrieben. Dieser Song spiegelt das Gefühl der unendlichen Möglichkeiten wider, die wir in dieser Welt haben: immer mehr zu wollen, immer alles zu wollen, immer das bekommen zu können, was wir gerade wollen. “See the moon rising, see the sun smiling, but I just want more” zeigt deutlich dieses Gefühl, niemals mit der Welt, unserem Leben und den Dingen, die wir bereits haben, zufrieden zu sein. In gewisser Weise ist es eine Hymne an die heutige Gesellschaft und beschreibt meine persönliche Sicht auf eine überreizte und unreflektierte moderne kapitalistische Welt. Denn letztlich läuft alles auf eine Illusion hinaus: Wer sind wir als Menschen, dass wir wissen, was wir wirklich brauchen?

Foto: (c) Universal Music