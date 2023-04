FREYA RIDINGS veröffentlicht ihr neues Album “BLOOD ORANGE”

Während ihre Hitsingle “Weekends” weiter die Playlisten und Charts aufmischt, legt die wundervolle Freya Ridings gestern ihr neues Album “Blood Orange” vor! Ridings ist diese gewisse Art von Songwriterin: aufrüttelnd, erhebend, bekennend und – wie die Kraft der 14 Tracks, die sie für „Blood Orange“ geschrieben hat, beweist – sensationell. Trotz aller traurigen Momente ist dies ein Album, das zum Aufmuntern und Feiern einlädt. Und zum Tanzen.

Oder, wie die Sängerin, Songwriterin, Pianistin, Gitarristin und bei einem der neuen Songs auch Schlagzeugerin es ausdrückt: „Es ist ein Album aus zwei Hälften: 18 Monate, in denen ich wirklich untröstlich und allein war, gefolgt von 18 Monaten, in denen ich so glücklich war, wie nie zuvor. Es geht also um diese beiden Hälften, die bittere und die süße, und um den Übergang von der einen zur anderen, und darum, sich selbst zu erlauben, das durchzumachen.“

Ridings beginnt „Blood Orange“ ganz offensiv mit dem mitreißenden Titeltrack, in dem sie ihre Gefühle offen zur Schau stellt.

„Wir haben das Album absichtlich mit dieser Freude und Erleichterung voller Energie eröffnet“, erklärt die 28-Jährige eine energiegeladene Empowerment-Hymne, die sie zusammen mit Kamille (Dua Lipa, Little Mix) und Will Bloomfield (Alfie Templeman, The Vaccines) geschrieben hat. „Mir war die Idee für den Albumtitel gekommen – die Blutorange hat eine dickere, härtere Schale, es ist schwieriger, sie zu durchdringen, aber letztendlich ist sie süßer und die Mühe wert. In meiner Musik gab es so viel melancholische Dunkelheit. Ich wollte einfach das Licht und die Freude spüren.“

Foto: (c) Sophie Adams / Universal Music