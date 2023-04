Joachim Llambi will am Sonntag auf ProSieben ein “Unschlagbarer” sein

Amira Pocher isst sich durch das größte Labyrinth der Welt. Evelyn Burdecki schießt im ersten Unterwasser-Biathlon scharf. Joachim Llambi pfeift in Österreich aus dem letzten Loch. Wieso? Die drei Promis treten auf ProSieben am Sonntag, 16. April 2023, um 20:15 Uhr, in “Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?” gegen mutige Herausforder:innen an. Sie haben vermeintlich schon alles in ihrem Leben gemacht, jetzt stellen sie sich in atemberaubenden und aberwitzigen Wettkämpfen auf der ganzen Welt Gegner:innen, denen der Star-Status höchstens Hohn abgewinnt: “Die Promis können doch nur reden, mehr können die doch nicht!”, stellt Promi-Herausforderer Karl Hausknecht (34, Werkzeugmechaniker aus Sulingen) fest.

Wie gut schlagen sich “Die Unschlagbaren”?

In Italien soll Amira Pocher (30) den Ausgang aus dem größten Labyrinth der Welt finden. Aber damit nicht genug: Unterwegs muss sie drei angerichtete Mahlzeiten finden und essen. Kann sie das schneller als ihre Gegnerin Claudia Zelinka (39, Flugbegleiterin aus München)?

Evelyn Burdecki (34) tritt auf Malta zum ersten Unterwasser-Biathlon der Welt in sieben Meter Tiefe an. “Ich hatte Angst, dass ich unter Wasser sterbe”, erklärt die Blondine. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für den Zweikampf mit Gegnerin Anna Juchem (43, Sozialpädagogin aus Neustadt an der Weinstraße), oder?

Joachim Llambi (58) tritt nicht nur zur Seitlpfeifen-Challenge gegen Herausforderer Timo Becker (37, Chemikant aus Bürstadt) an. Die beiden Männer sollen außerdem eine Drahtleiter über eine 600 Meter tiefe Schlucht erklimmen. “Ich pfeife aus dem letzten Loch, weil ich es kann”, erklärt Llambi im Vorfeld. Aber kann er sich auch überwinden – oder war es doch nur ein Pfeifen im Walde?

An den nächsten Sonntagen treten diese Promis in atemberaubend aberwitzigen Challenges an: Oliver Pocher, Thore Schölermann, Wayne Carpendale, Lola Weippert, Jochen Bendel, Jeannine Michaelsen, Tom Beck, Larissa Marolt, Max Mutzke, Simon Gosejohann, Arabella Kiesbauer, Mickie Krause und Oana Nechiti.

ProSieben und Joyn zeigen “Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?” ab 16. April 2023 immer sonntags um 20:15 Uhr.

Foto: (c) ProSieben