Joya Marleen: Neue Single „Terrible Things“

Als JOYA MARLEEN bei den Swiss Music Awards 2022 sensationell mit gleich drei der renommierten Preise ausgezeichnet wurde, war ihre eigene Überraschung mindestens genauso überwältigend wie das internationale Aufsehen: Mit dem Schweizer Airplay # 1-Hit „Nightmare“ gelang der gerade mal 20-jährigen Künstlerin schon mit der Debütsingle ein Coup, der weit über die Grenzen ihrer Heimat strahlt. Dieses Leuchten geht aber nicht nur von der Chartperformance des Tracks aus, sondern auch von der mitreißenden Natürlichkeit der jungen Musikerin aus St. Gallen, die weder in der Begeisterung über ihren Erfolg noch in ihren Kompositionen ein Blatt vor den Mund nimmt.

Ganz offensichtlich war das auch im Nachfolger „Next To You“, der im Herbst parallel zu ihrer ersten Headliner-Tour erschien und in dem die Singer-Songwriterin eine beinahe schmerzhafte Romantik in einem Glas voller Sterne festzuhalten versuchte. JOYA MARLEEN liebt filmische Bilder und das Ungewöhnliche im Alltäglichen: fantastische Hoffnung, leiser Kitsch, skurrile Metaphern, weite Felder, knackende Lagerfeuer. Ihr gefühlvoller Pop trifft modernen Folk – tragisch-verträumte Lyrics verkriechen sich in organischer Magie, die von Taylor Swift bis weit hinter Lana Del Rey reicht.

Umso sehnlicher erwarten auch ihre deutschen Fans jetzt die Veröffentlichung der brandneuen Single „TERRIBLE THINGS“, auf der JOYA MARLEEN erneut ungewöhnliche Töne für ein universelles Gefühl anschlägt. Eingehüllt in sinnliche Beats und einen geradezu hypnotischen Chorus schwärmt „TERRIBLE THINGS“ von der bittersüßen Verlockung, die von einer riskanten Liebe ausgeht. Wenn Joya mit ihren warmen, souveränen Vocals, die unmittelbar in der Magengrube andocken, verrät: „Boys like you make me do terrible things“ klingt das aufregend und bedrohlich zugleich – und so wunderschön, dass das Wort „terrible“ auf einmal eine völlig neue Bedeutung bekommt …

Foto via MCS: (c) Rouven Niedermaier