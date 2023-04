JULI: “Der Sommer ist vorbei”

Manche Bands sind wie Zeitmaschinen, deren Lieder ihre Fans in Sekundenbruchteilen an die verschiedensten Orte, in längst vergessene Gefühle und Tage zurückversetzen, während man doch gleichzeitig fest im Jetzt verwurzelt ist. Ein Time Warp, auf den Juli seit Mitte der 2000er eine ganze Generation von Hörer:innen mit Hymnen wie „Perfekte Welle“ oder „Geile Zeit“ mitgenommen haben. Mehr als neun Jahre nach dem Release des letzten Studioalbums hat das Deutschpop-Quintett nun wieder seinen kollektiven Flux-Generator angeworfen, um mit „Der Sommer ist vorbei“ einen neuen Longplayer vorzulegen.

Auf „Der Sommer ist vorbei“ verbinden Juli eine opulente Breitwand-Produktion mit einer melancholischen Indie-Pop-Intimität, symphonische Streicher mit noisiger Shoegaze-Verspieltheit, Arena-Rock-Catchyness mit einer Weltschmerz-geschwängerten Schwere. Selbst nachzuhören auf dem bombastisch-treibenden Ohrwurm „Irgendwann“ oder dem hymnischen „Traurige Lieder“, mit dem Juli den wohl bittersüßesten Festival-Singalong des Jahres am Start haben. „Als erklärte Grunge-Kids der `90er hat man manchmal den Eindruck, dass im Mainstream-Radio hauptsächlich happy Uptempo-Songs gespielt werden“, sagt Simon völlig unironisch. „Der Song ist eine Verbeugung vor der Melancholie und ein kleiner Gruß an alle Menschen, die diesem Gefühl ebenfalls nicht ganz abgeneigt sind.“

„Der Sommer ist vorbei“ erscheint in folgenden Formaten: Als Standard-CD im Digipack, als 1LP (limitiert in transparentem Curacao-Blau) sowie als Download und Stream auf allen gängigen Plattformen. Außerdem exklusiv erhältlich im bandeigenen Webshop: 1LP colored + 10″-Vinyl mit vier Akustik-Tracks, 1LP colored / CD-Bundle mit Emaille-Tasse. Zu jedem Bundle gibt es ein Polaroidfoto und die Chance auf eines von 25 Goldenen Tickets für 2 Personen zu exklusiven Showcases inklusive Meet & Greet. Im Mai werden Juli auf ihrer ersten großen Deutschland-Tournee seit 2015 zu erleben sein.

Foto: (c) Universal Music / Amélie Siegmund