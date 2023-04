Let’s Dance 2023: Anna Ermakova sichert sich den Bonus-Punkt

Diese “Let’s Dance”-Show war für Promis und Profis eine besonders große Herausforderung! Denn zum ersten Mal hieß es in Deutschlands schönster Tanzshow: Partner Switch! Alle neun Stars bekamen für eine Woche neue Tanzpartner, mit denen sie in der sechsten regulären Live-Show das Parkett erobern sollten. Neue Paarungen, neue Trainingsmethoden, neue Tänze – und damit Nervenkitzel pur für die prominenten Tanzschüler:innen.

Nach der Bewertung durch die Jury bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González und dem Voting des TV-Publikums hatte Ali Güngörmüs die wenigsten Punkte. Ausscheiden musste an diesem Freitag jedoch niemand, stattdessen wurde der Star belohnt, der die höchste Bewertung ergattern konnte: Anna Ermakova bekam einen Bonus-Punkt für die nächste Show, die RTL nach der Osterpause am 14. April um 20:15 Uhr zeigt. Dann gehen alle Promis wieder mit “ihren” Profis an den Start.

Alle Tänze, Songs und Jurywertungen der 6. regulären Live-Show von “Let’s Dance”:

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Christina Luft:

Samba, “Drop It On Me” (Ricky Martin, Daddy Yankee, Taboo): 25 Jurypunkte insgesamt

Sternekoch Ali Güngörmüs & Patricija Ionel:

Langsamer Walzer, “A Whiter Shade Of Pale” (Procol Harum: 19 Jurypunkte insgesamt

Handballspieler Mimi Kraus & Ekaterina Leonova:

Paso Doble, “Desire For Recklessness” (Kakegurui): 22 Jurypunkte insgesamt

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Zsolt Sándor Cseke:

Rumba, “Dancing Queen” (ABBA): 21 Jurypunkte insgesamt

Schauspielerin Sharon Battiste & Valentin Lusin:

Rumba, “One Night Only” (Dreamgirls): 30 Jurypunkte insgesamt

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Vadim Garbuzov:

Wiener Walzer, “FAKE” (Lola Young): 24 Jurypunkte insgesamt

Mentalist & Autor Timon Krause & Isabel Edvardsson:

Jive, “Let’s Twist Again” (Chubby Checker): 24 Jurypunkte insgesamt

Entertainer Jens “Knossi” Knossalla & Mariia Maksina:

Contemporary, “Legendary” (Welshley Arms): 24 Jurypunkte insgesamt

Model Anna Ermakova & Christian Polanc:

Samba, “Tic Tic Tac” (Bellini): 29 Jurypunkte insgesamt

Am Freitag, 14. April 2023, 20:15 Uhr, geht “Let’s Dance” mit der siebten der zwölf regulären Live-Shows weiter. Am Karfreitag, 07. April 2023, nimmt das Special “15 Jahre Let’s Dance – Tänze, Bilder, Emotionen” die Zuschauer:innen mit auf eine Zeitreise durch die vergangenen Staffeln von Deutschlands beliebtester Tanzshow – und lüftet das Geheimnis, wer Joachim Llambis Lieblingskandidat aller Zeiten ist.

