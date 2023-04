Let’s Dance 2023: Doppeltes Tanz-Aus – Ali Güngörmüs & Mimi Kraus scheiden aus

Hast du schon mal von Partnertausch beim Tanzen gehört? Wenn nicht, dann ist es an der Zeit, dass du es ausprobierst! Partnertausch ist eine der besten Möglichkeiten, deine Tanzfähigkeiten zu verbessern. Es ermöglicht dir mehr Flexibilität beim Tanzen und erlaubt dir, verschiedene Arten von Tänzen auszuprobieren, ohne dich an einen Partner gebunden zu fühlen. Aber was genau bedeutet Partnertausch beim Tanzen? Es bedeutet einfach, dass du mit jemandem anderem tanzt als deinem üblichen Tanzpartner. Wenn du gerade eine Choreografie lernst und dein üblicher Partner nicht verfügbar ist, kannst du jemand anders finden, um die Choreografie zu üben. Oder vielleicht musst du die Grundlagen eines neuen Tanzes lernen – hast aber keinen Tanzpartner? Kein Problem! Du kannst einfach jemand anderen bitten und es trotzdem versuchen.

Der größte Vorteil des Partnertausches beim Tanzen ist die Möglichkeit, neue Tänze auszuprobieren. Egal ob Standard oder Lateinamerikanischer Tango – mit jemand anderem als deinem normalen Tanzpartner kannst du neue Fortschritte machen und herausfinden, welche Tänze am besten zu dir passen. Wenn du schon immer mal Salsa oder Samba lernen wolltest, aber noch nicht den richtigen Partner gefunden hast – probiere doch mal den Partnertausch aus! Nach dem ersten Partnertausch in der Geschichte von Deutschlands schönster Tanzshow eroberten in der 7. Entscheidungsshow von “Let’s Dance” wieder alle Promis mit “ihren” Profis das Parkett. Trotzdem war die Anspannung in dieser Woche besonders groß, denn gleich zwei Paare mussten sich am Ende der Sendung von der “Let’s Dance”-Familie verabschieden.

Getroffen hat es Ali Güngörmüs und Mimi Kraus. Neben ihnen musste nach der Jury-Bewertung durch Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González und dem Voting des TV-Publikums außerdem Jens “Knossi” Knossalla zittern, der es knapp eine Runde weiter und damit unter die letzten sieben Promis schaffte.

Alle Tänze, Songs und Jurywertungen der 7. regulären Live-Show von “Let’s Dance”:

Einzeltänze:

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Charleston, “Call Me Maybe” (Carly Rae Jepsen): 27 Jurypunkte Einzeltanz + 10 Punkte Jury-Teamtanz

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

Langsamer Walzer, “When I Need You” (Luther Vandross): 27 Jurypunkte Einzeltanz + 6 Punkte Jury-Teamtanz

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov:

Paso Doble, “Spectrum” (Florence + The Machine): 23 Jurypunkte insgesamt + 10 Punkte Jury-Teamtanz

Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft:

Paso Doble, “Toreador Olé” (Marc Reift): 20 Jurypunkte insgesamt + 6 Punkte Jury-Teamtanz

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Wiener Walzer, “Hallelujah” (Jeff Buckley): 24 Jurypunkte insgesamt + 8 Punkte Jury-Teamtanz

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc:

Jive, “Made You Look” (Meghan Trainor): 24 Jurypunkte insgesamt + 8 Punkte Jury-Teamtanz

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Langsamer Walzer, “Consequences” (Camila Cabello): 30 Jurypunkte insgesamt + 10 Punkte Jury-Teamtanz

Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina:

Charleston, “Mi Mi Mi” (Serebro): 24 Jurypunkte insgesamt + 6 Punkte Jury-Teamtanz

Entertainer Jens “Knossi” Knossalla & Isabel Edvardsson:

Paso Doble, “Let Me Entertain You” (Robbie Williams): 24 Jurypunkte insgesamt + 8 Punkte Jury-Teamtanz

Jury-Teamtänze:

Team Motsi Mabuse:

Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke, Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov, Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Contemporary, Paso Doble, Tango; “Bring Me To Life” (Evanescence): 10 Jurypunkte

Team Joachim Llambi:

Ali Güngörmüs & Christina Luft, Philipp Boy & Patricija Ionel, Mimi Kraus & Mariia Maksina:

Marsch, Polka, Paso Doble, Rumba, Cha Cha Cha; “Et Trömmelche”, “Viva Colonia”, “Superjeilezick”, “Du bes die Stadt” (Räuber, Höhner, Brings, Bläck Fööss): 6 Jurypunkte

Team Jorge González:

Sharon Battiste & Christian Polanc, Jens “Knossi” Knossalla & Isabel Edvardsson, Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Tango, Slowfox, Freestyle, Charleston; “Call Block Tango”, “All That Jazz”, “Hot Honeyrag” (Chicago Cast): 8 Jurypunkte

Am kommenden Freitag, 21. April 2023, 20:15 Uhr, geht “Let’s Dance” mit der achten der zwölf regulären Live-Shows, moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, weiter.

