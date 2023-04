Let’s Dance 2023: Tanz-Aus für Sharon Battiste

Es gibt Momente im Leben, die so magisch sind, dass man sie am liebsten für immer festhalten möchte. Diese Momente sind oft unerwartet und passieren einfach so – man kann sie nicht planen oder erzwingen. Aber wenn sie kommen, weiß man sofort, dass es etwas Besonderes ist. Gänsehaut, Gefühle und ganz persönliche Momente: In der neunten Entscheidungsshow von “Let’s Dance” berührten die Stars mit ihren Magic Moments das Publikum und die Jury. Ganz besonders traf Anna Ermakova ins Herz von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González: Sie erhielt die Höchstpunktzahl für ihren Einzeltanz. Im Anschluss an die emotionalen Performances mussten sich alle sechs Paare außerdem in Tanzduellen beweisen.

Eng wurde es am Ende der Sendung für Sharon Battiste, Timon Krause und Jens “Knossi” Knossalla: Sie mussten nach der Bewertung durch die Jury und dem Voting des TV-Publikums zittern. Das “Let’s Dance”-Parkett endgültig verlassen musste schließlich Schauspielerin Sharon Battiste.

Alle Tänze, Songs und Jurywertungen der 9. regulären Live-Show von “Let’s Dance”:

Magic Moment, Freestyle:

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

“Survivor” (2wei), “Hold My Hand“ (Lady Gaga): 28 Jurypunkte

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc:

“Can’t Help Falling In Love” (Elvis Presley): 24 Jurypunkte

Entertainer Jens “Knossi” Knossalla & Isabel Edvardsson:

“You Raise Me Up” (Westlife): 26 Jurypunkte

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

“Requiem For A Dream” (Scott Benson Band): 27 Jurypunkte

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

“Ain’t No Mountain” (Marvin Gaye, Tammie Terrell): 29 Jurypunkte

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

“Behind Blue Eyes” (The Who): 30 Jurypunkte

Tanzduelle:

Lindy Hop, “Mack The Knife” (Roger Cicero)

Knossi & Isabel Edvardsson: 25 Jurypunkte

vs.

Timon Krause & Ekaterina Leonova: 25 Jurypunkte

Streetdance, “Wildberry Lillet” (Nina Chuba)

Philipp Boy & Patricija Ionel: 29 Jurypunkte

vs.

Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: 28 Jurypunkte

Bachata, “La Bachata” (Manuel Turizo)

Sharon Battiste & Christian Polanc: 30 Jurypunkte

vs.

Anna Ermakova & Valentin Lusin: 30 Jurypunkte

Am kommenden Freitag, 5. Mai 2023, 20:15 Uhr, geht “Let’s Dance” mit der zehnten der zwölf regulären Live-Shows, moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, weiter.

Foto: (c) RTL / Guido Engels