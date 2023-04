Rihanna übernimmt die Rolle von Schlumpfine

Rihanna wird die Stimme von Schlumpfine übernehmen und Original-Songs für den kommenden ‘Smurfs Movie’ beisteuern. Die Sängerin – die derzeit mit dem zweiten Kind von ihr und A$AP Rocky schwanger ist – hatte am Donnerstag (27.04.23) einen Überraschungsauftritt während der CinemaCon von Paramount Pictures in Las Vegas. Dort hat sie verraten, dass sie in dem Musical-Film, das im Februar 2025 in die Kinos kommt, “einen kleinen blauen Bösewicht” spielen wird. Rihanna wird den Film, bei dem Chris Miller und Matt Landon Regie führen, auch produzieren und eigene Songs beisteuern.

Sie scherzte gegenüber der versammelten Presse: “Ich habe versucht, die Rolle des Papa Schlumpf zu bekommen, aber es hat nicht geklappt.”

Popstar Katy Perry verkörperte Schlumpfine bereits in “Die Schlümpfe” von 2011 und dem Nachfolger “Die Schlümpfe 2” von 2013, während eine andere Sängerin, Demi Lovato, die Rolle in “Die Schlümpfe” von 2017 übernahm: Das verlorene Dorf”. Die drei letzten Filme wurden von Sony produziert, der kommende Film wird der erste in der Franchise für Paramount Pictures sein.

Rihanna hat bereits in “Home” ihr Gesangstalent unter Beweis gestellt und in Filmen wie “Ocean’s 8” und “Battleship” mitgewirkt.

Die Schlümpfe haben vor langer Zeit eine Art Kultstatus erlangt. Seit Jahren begeistern sie jung und alt. Sie sind ein fester Bestandteil der Popkultur und machen auch heute noch jedem Spaß. Aufgrund ihrer Blauen Farbe und ihrem fröhlichen Wesen, haben sie es geschafft, zu einem All-Time-Favorite zu werden. Es ist schwer, beim Anblick der Schlümpfe ein Lächeln zu unterdrücken! Sie verbreiten gute Laune und sind das Symbol für Freundschaft, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Es gibt viele verschiedene Schlumpf Figuren. Sie alle haben ihr eigenes Aussehen und Charakterzug – vom tapferen Helden Papa Schlumpf bis hin zum schlauen Zauberer Schlumpfine. Jeder hat seine Lieblingsschlumpf Figur und mag sie auf seine Weise.

Natürlich gibt es noch mehr als nur die Schlümpfe selbst: Die Schlumpf Welt ist voller Abenteuer; von den wilden Geschichten über den bösen Zauberer Gargamel, bis hin zu dem geheimnisvollen Schloss des Hexers Peyo… Es gibt immer etwas Neues zu entdecken! Egal ob als Comic, Film oder Spielzeug – die Schlümpfe werden immer da sein. Wer die Schlümpfe liebt, wird sie nie vergessen! Mit Sicherheit können wir uns auf weitere Abenteuer mit unseren blauen Freunden freuen!

Foto: (c) Xavier Collin / Image Press Agency / depositphotos.com