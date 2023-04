Ship Wrek & Dillon Franics: Ihre neueste Single „Night In Milan“

Als weiteren Vorboten ihrer anstehenden EP veröffentlichen Ship Wrek in Zusammenarbeit mit Dillon Franics ihre neueste Single „Night In Milan“. Der basslastige Beat und die eingängige Vocal-Hook sind einfach unwiderstehlich! Wenn dieser Song in den Clubs läuft, gibt es kein Halten mehr. Die Leute werden tanzen und feiern, als gäbe es kein Morgen. Der Sound ist so mitreißend, dass man einfach nicht still stehen kann. Die Kombination aus dem pulsierenden Bass und der eingängigen Melodie ist einfach perfekt. Man spürt förmlich die Energie, die von diesem Track ausgeht. Es ist ein Song, der einen sofort in seinen Bann zieht und nicht mehr loslässt.

Das DJ- und Produzenten-Duo Ship Wrek aus Los Angeles arbeitet seit 2019 zusammen und gehört seitdem zu den angesagtesten Acts in der elektronischen Musikszene. Ihre gemeinsamen Tracks mit Acts wie The Chainsmokers, Galantis, Loud Luxury, Dillon Francis, Valentino Khan, uvm. erzeugten Aufsehen bei Fans, Presse und Star-DJs wie Skrillex, Diplo, Chris Lake, Zedd, Tiësto, uvm.

Der ebenfalls aus L.A. stammende Dillon Francis erreichte weltweite Bekanntheit mit seinen Hits „Get Low“ (mit DJ Snake) und „Coming Over“ (mit Kygo und James Hersey). Seitdem vertrauen regelmäßig A-List-Künstler wie Bad Bunny, J Balvin, Dua Lipa, Ed Sheeran, Sam Smith, Cardi B, Tiesto, Calvin Harris, uvm. für Remixes auf seine Produktionsfähigkeiten. Aber auch als DJ ist er gefragt und legte u.a. auf Festivals wie dem EDC, Coachella, Lollapalooza, HARD Summer, Creamfields, Tomorrowland, Ultra Music Fesival auf.

„Night In Milan“ von Ship Wrek & Dillon Francis ist ab sofort überall als Stream & Download erhältlich.

Foto: (c) Kontor Records