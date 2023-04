The BossHoss treten bei “Schlag den Star” gegen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar an

Wer wird hier der Boss? Erstmals lädt “Schlag den Star” am 27. Mai zum Duell der Duos. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar, die Hosts des Comedy-Podcasts “Bratwurst und Baklava” fordern die The BossHoss-Frontmänner, Sascha Vollmer und Alec Völkel. Live.

“Wenn deren Witze nur halb so gut wären wie unsere Musik, dann wären die beiden Superstars!”, so die beiden Musiker, die ihre Gegner als leichte Kost sehen: “Wir sind mit viel Hunger hergekommen. Zum Hauptgang gibt es Bratwurst, und zum Nachtisch Baklava.” Nicht nur die Vorfreude auf die Show ist bei Sascha und Alec groß – auch für die anschließende Verfilmung des Aufeinandertreffens haben sie schon Titel: “Comedians pflastern unseren Weg!” oder “Vier Fäuste für zwei Witzfiguren!” Bielendorfer und Cosar sehen sich im Vorfeld allerdings klar vorn: “Liebe Freizeit Cowboys, wenn wir mit euch fertig sind, arbeitet ihr beide auf dem Ponyhof.” Nur in einer Kategorie wähnen die Comedians The BossHoss vorn: “In puncto Erfolglosigkeit sind sie die Besten!”

In bis zu 15 Runden treten die beiden Duos bei “Schlag den Star” im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinner erhalten 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird “Schlag den Star” von Raab TV.

“Schlag den Star” am Samstag, 27. Mai 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Foto: (c) ProSieben / Steffen Z Wolff