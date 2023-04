“The Masked Singer”: Inka Bause überrascht als DER TOAST

Ein Toast auf “The Masked Singer”! Inka Bause hebt die Maske vom TOAST und strahlt: “Mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, Leute zu unterhalten. Das hier ist eine unglaubliche Reise gewesen, mit einem wirklich unfassbaren Team.” Es war die perfekte Tarnung, denn niemand hat auf Inka Bause getippt. DER TOAST eröffnet das Halbfinale mit seiner Performance von “Rock You Like A Hurricane” (Scorpions). Im Duett mit Sarah Engels (DAS SKELETT, #MaskedSinger-Staffel 3) performt DER TOAST im Anschluss ein Medley aus “Don’t be cruel” (Elvis Presley) und “Tutti Frutti” (Little Richard).

Durch den Einsatz verschiedener Stimmlagen werden sowohl das Rateteam als auch die Zuschauer:innen mächtig in die Irre geführt. Ruth Moschner tippt auf Tanja Schumann. Rea Garvey, Sarah Engels und die Fans in der JoynMe-App haben Tahnee im Verdacht. Falsch gedacht: Aus dem TOAST schlüpft Schauspielerin und Schlagersängerin Inka Bause: “Ich habe mit dem Toast als Team zusammengearbeitet. Wir beide haben beschlossen, unvorhersehbar zu sein und aus jeder Panne, die passiert, das beste rauszuholen. Wir haben uns sehr liebgewonnen und es war einfach ein großer Spaß und eine große Freude.”

Die letzten vier Masken fallen…

… live im großen #MaskedSinger-Finale nächsten Samstag, 5. Mai 2023, live um 20:15 Uhr, auf ProSieben und beantworten die vier letzten Fragen: Wer begeistert als DER IGEL? Wer berührt Woche für Woche als DER SCHUHSCHNABEL die Herzen? Wer verbirgt sich unter MYSTICA? Wer strahlt als DER FROTTEEFANT?

“The Masked Singer” – die achte Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber