Wincent Weiss: Sein neues Album “Irgendwo ankommen”

Wincent Weiss meldet sich mit seinem vierten Album “Irgendwo Ankommen” zurück. Auf dem Album behandelt er Themen wie das “Ankommen” und “Wurzeln schlagen” und bringt mit „Irgendwo“ die “Irgendwas” (2017) / “Irgendwie” (2019) / “Irgendwann” (2021) Reihe zu Ende. In den letzten acht Jahren als Musiker ist Wincent Weiss durch die unterschiedlichsten Phasen gegangen. Es gibt viele Gründe, warum der Mensch das Bedürfnis hat, Wurzeln zu schlagen. Einer der wichtigsten ist die Suche nach Stabilität und Sicherheit. Wenn wir uns an einem Ort niederlassen und Beziehungen aufbauen, schaffen wir eine Basis für unser Leben. Wir haben ein Zuhause, einen Freundeskreis und eine Gemeinschaft, auf die wir uns verlassen können. Darüber hinaus ermöglicht es uns das Schließen von Wurzeln auch, uns selbst besser kennenzulernen. Indem wir uns mit unserem Umfeld auseinandersetzen und unsere Beziehungen pflegen, erfahren wir mehr über unsere eigenen Bedürfnisse und Vorlieben. Wir lernen, was uns glücklich macht und was nicht.

Das gestern erschienene Album „Irgendwo Ankommen“ ist für Wincent wortwörtlich das Ergebnis einer langen Reise zu sich selbst.

Foto: (c) Dario Suppan / Universal Music