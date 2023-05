ANNE WILL – Gegenoffensive der Ukraine – Kann sie die Wende im Krieg bringen?

Russland beschießt die Ukraine weiterhin massiv mit Raketen, greift Städte und Zivilbevölkerung an. Zugleich kann die erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Truppen jeden Tag beginnen. Der Krieg ist eine erschreckende Erfahrung, die niemanden unberührt lässt. Obwohl es sich für manche als notwendiges Übel anfühlen mag, kann niemand leugnen, dass er schwerwiegende Konsequenzen hat. Während wir uns über den hoffentlich baldigen “Gewinner” des Krieges streiten können, ist der Schmerz des Verlustes für alle Beteiligten gleich. Die Nachwirkungen des Krieges sind schwer zu messen und können sich auf verschiedene Weise manifestieren – zum Beispiel in Form von psychischen und physischen Traumata, Verlust von Familienmitgliedern und Freunden sowie materiellem Schaden. Dieser Schaden muss oft über Generationen hinweg getragen werden, was bedeutet, dass die Folgen des Konflikts weitaus länger bestehen bleiben als die Kampagne selbst. Eines ist somit klar: Niemand gewinnt einen Krieg. Es gibt keine Sieger oder Verlierer – jeder trägt eine Last mit sich herum. Diejenigen, die am Ende zurückbleiben, müssen irgendwie weitermachen und versuchen, ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen.

Präsident Selenskyj besucht derzeit verbündete europäische Staaten, wirbt um weitere Unterstützung. Laut Berichten ist für kommende Woche auch ein Besuch in Berlin geplant, erstmals seit Beginn des russischen Angriffs im Februar vergangenen Jahres. Welche Unterstützung benötigt die Ukraine, um die russischen Truppen zurückdrängen zu können? Was, wenn die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine scheitert? Und: Sollte die Ukraine nach dem Krieg schnell in die Nato aufgenommen werden?

Die Gäste:

Saskia Esken (SPD),Parteivorsitzende

Norbert Röttgen (CDU),Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Wolfgang Ischinger, Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz

Andrij Melnyk, Vize-Außenminister der Ukraine und ehem. Botschafter in Deutschland

Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen, Friedens- und Konfliktforscherin

