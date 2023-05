Let’s Dance 2023: Tanz-Aus für Timon Krause im Halbfinale

Aller guten Dinge sind drei: Im Halbfinale von “Let’s Dance” eroberten alle Stars gleich dreimal das Tanzparkett. Nach zwei Einzeltänzen wartete mit dem “Impro Dance Even Noch More Extreme” eine ganz besondere Herausforderung auf die Paare. Besonders erfolgreich meisterte Anna Ermokva diesen Abend: Von der Jury bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bekam sie mit 84 insgesamt die meisten Punkte für alle drei Tänze.

Anna zog am Ende der Sendung auch ins große Finale ein, das RTL am kommenden Freitag, 19. Mai, zeigt. Außerdem dürfen sich Julia Beautx und Philipp Boy zu den “Let’s Dance”-Finalisten 2023 zählen. Für Timon Krause ging die Tanzreise dagegen kurz vor dem Finale zu Ende.

Alle Tänze, Songs und Jurywertungen der 11. regulären Live-Show von “Let’s Dance”:

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

Paso Doble, “Paint It Black” (The Rolling Stones): 30 Jurypunkte

Slowfox, “Beyond The Sea” (Bobby Darin): 26 Jurypunkte

“Impro Dance Even Noch More Extreme”, Charleston: 17 Jurypunkte

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Slowfox, “What Is Love” (Haddaway) : 29 Jurypunkte

Jive, “Good 4 U” (Olivia Rodrigo): 26 Jurypunkte

“Impro Dance Even Noch More Extreme”, Tango: 25 Jurypunkte

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Quickstep, “Hey Good Lookin'” (Frank Williams): 27 Jurypunkte

Paso Doble, “El Gato Montés” (Manuel Penella): 27 Jurypunkte

“Impro Dance Even Noch More Extreme”, Cha Cha Cha: 22 Jurypunkte

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Wiener Walzer, “Who’s Loving You” (Jennie Lena): 29 Jurypunkte

Contemporary, “River” (Bishop Briggs): 30 Jurypunkte

“Impro Dance Even Noch More Extreme”, Rumba: 25 Jurypunkte

Am kommenden Freitag, 19. Mai 2023, präsentieren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski das große Finale von “Let’s Dance”, live ab 20:15 Uhr.

Foto: RTL / Frank W. Hempel