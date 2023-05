M. Byrd veröffentlicht die neue Single “Gunslinger”

Der in Deutschland lebende Sänger, Songwriter, Multiinstrumentalist und Produzent M. Byrd veröffentlicht am 19. Mai seine neue Single “Gunslinger”. Inspiriert von der unvorstellbaren Einberufung von Jugendlichen in die Armee, entfaltet sich der Song wie ein Film, während Gitarrenechos unter die narrativen, emotionalen Lyrics erklingen.

“Eines Tages war ich im Internet und stolperte über ein Pop-up”, erinnert sich M. Byrd. “Da stand: ‘Du kannst zu einer ukrainischen Botschaft in Berlin gehen und in ein paar Tagen im Krieg sein, um zu kämpfen.’ Ich habe mir vorgestellt, wie Jungs und Mädchen in meinem Alter sich anmelden, eine Waffe in die Hand bekommen und loskämpfen. Das hat mich verrückt gemacht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich passiert.”

“Gunslinger” folgt auf die Veröffentlichung von M. Byrds vorherigen Singles “Only A Feeling”, “Seed”, “Flood”, “Over You / Over Me” und “Outside of Town”, die alle aus seinem Debütalbum “The Seed” stammen, das am 16. Juni via Nettwerk erscheint.

M. Byrd schafft es, aus seinem sehr persönlichen Songwriting universelle Gültigkeit zu erlangen. Im Jahr 2020 sorgte er mit der Single “Mountain” für Aufsehen, gefolgt von “Morning Sun”, das Millionen von Streams und Lob von Ones To Watch, Earmilk, Atwood, etc. erhielt. Ende 2020 verschanzte er sich in Detmold, Deutschland, in einer Squash-Halle des britischen Corps aus dem Zweiten Weltkrieg, die er mit dem Produzenten Eugen Koop in ein Studio umtaufte, um sein Debütalbum “The Seed” zu produzieren. M. Byrd hat jeder Ebene der Musik seinen Stempel aufgedrückt und spielte persönlich Gitarre, Synthesizer und Bass auf dem Album. Nachdem er mehr als 10 Millionen Streams und Anerkennung auf der ganzen Welt erhalten hat, perfektioniert er seine Vision auf seinem Debütalbum “The Seed” im Jahr 2023.

