Niall Horan veröffentlicht seine neue Single “Meltdown”

Drei Jahre nach seinem letzten Release meldete sich Sänger und Songwriter Niall Horan Anfang des Jahres mit der neuen Single “Heaven” zurück und kündigte sein drittes Studioalbum “The Show” für den 9. Juni an. Das Ex-One-Direction-Mitglied schickt uns diese Woche einen weiteren Vorboten: “Meltdown” heißt die neue Single und ist eine intensive Pop-Hymne, die den Rausch der Angst perfekt einfängt und dann den Refrain des Stücks in einen Moment der süßen Beruhigung für seine Fans verwandelt (“When it all melts down, I’ll be there”).

Musik kann uns auf eine einzigartige Art und Weise berühren. Sie kann uns in eine andere Welt entführen, unsere Stimmung beeinflussen und uns dabei helfen, unsere Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten. Ob wir traurig sind und uns nach Trost sehnen oder glücklich und voller Energie sind – Musik kann unsere Emotionen verstärken oder mildern. Sie kann uns helfen, unsere Gedanken zu ordnen und unseren Geist zu beruhigen.

Mit Songs wie “Meltdown” verdeutlicht Horan die treibende Kraft hinter seiner bewussteren Herangehensweise an das Songwriting: den aufrichtigen Wunsch, seinen Fans das gleiche Gefühl der Katharsis zu vermitteln, das er in der Musik immer wieder findet. “Wenn ich ein Problem habe, ist es am einfachsten, mich ans Klavier zu setzen und alles rauszulassen, und erst wenn ich es mir anhöre, merke ich: ‘Mein Gott, das war ehrlich’”, erklärt er.

Foto: (c) Universal Music