“The Voice” sucht 2023 gezielt nach Rap-Talenten

It’s nothing but … the Rap! In “The Voice Rap” drehen sich die roten Stühle erstmals ausschließlich für Rapper:innen. Das Spin-off läuft parallel zu “The Voice of Germany” im zweiten Halbjahr 2023 auf ProSieben und auf Joyn.

Zwei erfahrene Rap-Coaches stellen in den Blind Auditions von “The Voice Rap” ihre eigenen Teams zusammen. Das Rap-Talent, das am meisten überzeugt, zieht schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von “The Voice of Germany” ein und kann die 13. Staffel von #TVOG sogar gewinnen.

Bewerben kann man sich ab sofort unter https://www.the-voice-of-germany.de/bewerben. Produziert wird “The Voice Rap” von Bildergarten Entertainment, Original Format by ITV Studios Netherlands.

Foto: (c) SAT.1 / ProSieben / André Kowalski