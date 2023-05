“Türkei-Wahl” – Themenschwerpunkt im ZDF

Wie wählt die Türkei und was bedeutet das für die Zukunft des Landes? Wird Präsident Erdogan eine weitere Amtszeit erreichen oder kann sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu die Mehrheit gewinnen? Der ZDF-Themenschwerpunkt “Türkei-Wahl” geht im Zeitraum vom 3. bis zum 15. Mai 2023 in den aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen sowie in begleitenden Dokumentationen diesen und weiteren Fragen nach, die mit den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen verbunden sind.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: “Der 14. Mai 2023 wird ein spannender Wahlsonntag mit der Landtagswahl in Bremen und der wichtigen Wahl in der Türkei. Das verheerende Erdbeben dort, die massive Inflation und Flüchtlingszahlen, so hoch wie in keinem anderen Land der Welt – die Türkei steht vor großen und drängenden Herausforderungen. Ob das System Erdogan am Ende ist, wie es um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Land steht und was die Türkinnen und Türken außerdem bewegt, werden wir in unseren Nachrichtensendungen, Magazinen, Dokumentationsformaten und online auf ZDFheute zeigen und erklären. Fundierte Berichterstattung aus dem In- und Ausland ist Aufgabe unseres öffentlich-rechtlichen Informationsprogramms.”

“auslandsjournal” über die Türkei vor der Wahl/”frontal” über “Erdogans Terrorliste”

Im “auslandsjournal” am Mittwoch, 3. Mai 2023, 22.15 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek, sind Moderatorin Antje Pieper und Reporter Jan Fritsche in der Türkei vor den Wahlen unterwegs. Sie erkunden die Stimmung im Erdbebengebiet ebenso wie sie auch mit den Menschen in Ankara, Istanbul und anderswo ins Gespräch kommen.

“frontal” sendet am Dienstag, 9. Mai 2023, 21.00 Uhr im ZDF die Dokumentation “Erdogans Terrorliste – Wie die türkische Regierung weltweit Kritiker jagt”. Der Film von Can Dündar und Hauke Wendler ist ab Dienstag, 9. Mai 2023, 18.00 Uhr in der ZDFmediathek zu sehen (mit türkischen Untertiteln). Die Dokumentation zeigt am Beispiel verschiedener türkischstämmiger Journalisten und Regimekritiker, die nach Deutschland, Schweden und in die Ukraine fliehen mussten, wie die türkische Regierung unter Präsident Erdogan internationale Krisen, Kriege und daraus resultierende Zwangslagen Dritter nutzt, um Kritiker mundtot zu machen, sie ausliefern zu lassen oder gar zu kidnappen.

“heute journal” und “heute journal update” aus Ankara

Vom “ZDF-Morgen- und Mittagsmagazin” über das “auslandsjournal” und “frontal” bis zum “heute journal” und zum “heute journal update” greifen die aktuellen Sendungen des ZDF die verschiedenen Wahlthemen auf. Das “heute journal” berichtet in seinen Ausgaben am Sonntag, 14. Mai 2023, 21.45 Uhr, und am Montag, 15. Mai 2023, 21.50 Uhr, ebenso das “heute journal update” um 23.55 Uhr, umfassend über den Wahlausgang – live aus Ankara mit Christian Sievers und Wulf Schmiese sowie mit Nazan Gökdemir aus dem Erdbebengebiet. Hochrechnungen werden am Wahlsonntag ab 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit vorliegen, das amtliche Endergebnis wird für Montag, 15. Mai 2023, 11.00 Uhr erwartet.

Jörg Brase, Leiter des ZDF-Studio in Istanbul, berichtet mit seinem Team im Vorfeld der Wahlen über Erdogans Wahlkampf ebenso wie über das Bündnis, zu dem sich die sechs maßgeblichen Oppositionsparteien mit dem gemeinsamen Gegenkandidaten Kemal Kilicdaroglu zusammengeschlossen haben. Am Wahltag meldet sich zudem ZDF-Reporterin Anna Feist aus Diyarbakir, der zweitgrößten Stadt Südostanatoliens, die als Hochburg der Opposition gilt.

ZDFheute.de zur Türkei-Wahl

Das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute bietet zur “Türkei-Wahl” vielfältige Informationen: “Aktuelles zur Türkei”, “Türkei: Das Erdbeben und die Folgen”, “Wut im Wahlkampf”, “Der umstrittene Präsident”, “Die Türkei und die Kurden” sind einige der Themenfelder. Wo und wie wählen die Erdbebenopfer? – Antworten dazu finden sich auf ZDFheute.de ebenso wie eine Reportage von Mitri Sirin aus dem Erdbebengebiet. Warum Erdogan auf Deutschlands Türken setzt, darüber berichtet ZDFheute.de ab dem 3. Mai 2023.

“logo!” zur Türkei-Wahl

Vor dem Wahlsonntag am 14. Mai 2023 bietet “logo!”, die ZDF-Kinder-Nachrichtensendung, Beiträge zum Themenschwerpunkt “Türkei-Wahl”. Unter anderem wird dort das Porträt einer türkischen Mehrgenerationenfamilie ebenso zu sehen sein wie ein Beitrag über Jungwählerinnen und -wähler in Deutschland. Hinzu kommen Erklärstücke zu den politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Türkei und zur bisherigen Ära von Präsident Erdogan.

Dokumentationen auf ZDFinfo, ARTE und 3sat

Im Vorfeld der Wahlen hat die ZDF-Programmfamilie mehrere Dokumentationen im Programm: So sendet ZDFinfo am Freitag, 12. Mai 2023, 20.15 Uhr, die zweiteilige Dokumentation “Erdogan – Die Türkei bin ich”, die seinen Aufstieg und die wichtigsten Stationen seiner Regentschaft nachzeichnet (ab Freitag, 12. Mai 2023, 5.00 Uhr in der ZDFmediathek). Bei ARTE ist diese Dokumentation bereits am Dienstag, 9. Mai 2023, 20.15 Uhr, unter dem Titel “Die Ära Erdogan” zu sehen. Und 3sat zeigt am Samstag, 6. Mai 2023, 19.20 Uhr, die Dokumentation “Die Türkei zwischen Hoffnung und Verzweiflung – Nach dem Erdbeben und vor den Wahlen”.

