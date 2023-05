“VIVA LA VIDA”: Die neue Single von Juan Daniél

Der Sommer kann kommen! Juan Daniél serviert uns den ultimativen Sommercocktail in Form seines neuen Hits “VIVA LA VIDA”. Mit einer Mischung aus süßen Melodien, spritzigen Beats und einer Prise Leichtigkeit ist dieses Lied der perfekte Begleiter für sonnige Tage und lange Nächte. Das sieht auch “Das Inselradio Mallorca” so, die den Song jetzt schon zu ihrem Hit des Sommers 2023 gekürt haben. Die neue Single “VIVA LA VIDA” erschien bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 26. Mai, im Vertrieb von Believe Digital.

Das Leben feiern und die Sommervibes genießen – Dafür steht der neue Sommer-Hit “VIVA LA VIDA” von Juan Daniél. Die Sonne scheint, die Vögel singen und die Sonnencreme duftet auf der Haut: Macht euch bereit für den Sound des Sommers, der die Sehnsucht nach Strand und Meer in ein musikalisches Bild verwandelt und mit Sicherheit Buenos Momentos beschert.

Als Kooperationspartner ist unter anderem “Das Inselradio Mallorca” mit über 500.000 täglichen Hörern mit am Start, die den Song auf Heavy Rotation nehmen und täglich mehrmals abspielen. Auch RTLZWEI ist als TV-Partner mit an Bord und wird das Musikvideo als Videorotation präsentieren. Zusätzlich stehen große Social Media Marketing Kampagnen sowie TV-Auftritte, wie im ZDF-Fernsehgarten, an. Freut euch auf den Sommer 2023 mit “VIVA LA VIDA”!

Der neue Song “VIVA LA VIDA” von Juan Daniél erschien am 26. Mai 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Believe Digital.

