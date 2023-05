ZDF-“frontal”-Dokumentation über “Erdogans Terrorliste”

Fünf Tage vor den Präsidentschaftswahlen in der Türkei sendet das ZDF am Dienstag, 9. Mai 2023, 21.00 Uhr, die “frontal”-Dokumentation “Erdogans Terrorliste – Wie die türkische Regierung weltweit Kritiker jagt”. Dafür begeben sich Can Dündar, der für seine Enthüllungen in der Türkei zu 27 Jahren Haft verurteilt wurde und ins deutsche Exil fliehen musste, sowie Grimme-Preisträger Hauke Wendler auf eine investigative Reise: Von Berlin über Frankfurt und Düsseldorf bis nach Stockholm, Paris und weiter nach Buenos Aires. Der Film steht ab Dienstag, 9. Mai 2023, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung (mit türkischen Untertiteln).

Die “frontal”-Dokumentation folgt Can Dündars jahrelangen Recherchen, die zu einem außergewöhnlichen Interview in einem Gefängnis in Argentinien führen: Dort trifft Can Dündar auf den Mann, der ihn nach eigenen Aussagen 2016 erschießen sollte.

Der Film beleuchtet auch, wie Erdogan internationale Krisen und Kriege nutzt, um nach 20 Jahren weiter an der Macht zu bleiben. Wer die Politik des türkischen Präsidenten kritisiert und seinem Machtanspruch im Wege steht, der landet auf der Terrorliste. Auf die Gesuchten ist eine Belohnung für Hinweise zur Ergreifung ausgesetzt. Auf dieser Liste steht auch der Journalist Cevheri Güven, der wie Can Dündar ins deutsche Exil fliehen musste. Sein angebliches Vergehen: kritische Berichte über Erdogans Kurdenpolitik und über die vielen zivilen Opfer des Konflikts. Die türkische Boulevardpresse veröffentlichte Fotos von Güven, samt deutscher Wohnadresse – seitdem lebt die Familie auch in Deutschland in Angst. Der Autor Ahmet Dönmez, der vor den Augen seiner sechsjährigen Tochter fast totgeschlagen wurde, hatte wenige Tage vorher diese Warnung erhalten: “Denk nicht, dass wir Dir nicht in 24 Stunden den Kopf abschlagen lassen können, nur weil Du in Schweden bist!”

Für den Film “Erdogans Terrorliste – Wie die türkische Regierung weltweit Kritiker jagt”, mussten sich die Autoren mit gepanzerten Wagen und Personenschützern des LKA Berlin fortbewegen, da Can Dündar nach wie vor bedroht wird.

Die “frontal”-Dokumentation ist Teil des ZDF-Themenschwerpunkts “Türkei-Wahl”, der mit Blick auf den Wahlsonntag, 14. Mai 2023, in den aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF sowie in begleitenden Dokumentationen beleuchtet, was diese Wahl für die Zukunft des Landes bedeutet.

Foto: (c) ZDF / Can Dündar / Andrzej Król / OTHER PEOPLE pictures