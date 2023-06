Kevin Costner informiert Kinder über Zoom

Der Schauspieler Kevin Costner (68) befindet sich in einem Rechtsstreit mit seiner Ex-Partnerin, der Designerin Christine Baumgartner (49). Sie hat im Mai nach 18 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass er den Kindern angeblich in einem Anruf aus dem Hotelzimmer mitteilte, dass die Beziehung zu Ende geht.

Laut dem Magazin “People” behauptet die Designerin in neuen Gerichtsdokumenten, die dem Blatt vorliegen: “Nach 24 Jahren Beziehung hat Kevin unseren drei Kindern in einem 10-minütigen Zoom-Anruf aus seinem Hotelzimmer in Las Vegas mitgeteilt, dass wir uns scheiden lassen werden, ohne dass ich dabei war. Ich bin immer noch verwirrt über seine Motivation, dies über eine sehr kurze Zoom-Sitzung zu tun, vor allem, da er plante, fünf Tage später nach Hause zu kommen. Er hätte auch einfach aus Las Vegas nach Hause kommen können, um das Gespräch persönlich zu führen.”

Eine Insider erzählte “People”, dass die Ex des Schauspielers im Mai die Scheidung eingereicht hat, während er am Drehort war, und erklärte, dass er “die ganze Zeit mit den Kindern FaceTimes macht, wenn er nicht arbeitet.”

Eine Scheidung ist schon schwer genug, aber wenn man sich auch noch Sorgen machen muss, wie die Entscheidung auf die Familienmitglieder wirkt, dann kann es ziemlich stressig und belastend sein. Es ist normal, sich Sorgen um die Gefühle Ihrer Lieben zu machen, aber es gibt Möglichkeiten, wie man die Situation für alle Beteiligten so angenehm wie möglich gestalten kann. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern immer ein gutes Beispiel geben. Wenn Kinder involviert sind, ist es am besten zu versuchen harmonisch und freundlich zu bleiben. Dies ermöglicht es den Kindern nicht nur den Prozess des Loslassens leichter zu machen, sondern zeigt ihnen auch auf positive Weise was ein gesundes Elternteam bedeutet – ob dies nun getrennt oder noch verheiratet ist.

Foto: (c) PopularImages / Tuukka Jantti / depositphotos.com