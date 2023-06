Für ihre neue Single hat sich die Erfolgs-DJ- und Produzentin LUNAX mit dem österreichischen Produzenten Ely Oaks und der norwegischen Sängerin Rebecca Helena zusammengetan. Gemeinsam haben sie sich den No Angels Klassiker “Daylight In Your Eyes“ als Vorlage genommen, ihm aber textlich & musikalisch ein vollkommen, neues Gewand verliehen. Du kennst das sicherlich auch: Ein Song, den du schon seit Jahren kennst und liebst, wird plötzlich von einem anderen Künstler in einem ganz neuen Stil interpretiert. Manchmal ist man skeptisch, ob das funktionieren kann – aber oft genug sind die Ergebnisse einfach umwerfend! Das Original erreichte Anfang der 2000er Platz #1 der offiziellen Verkaufscharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und räumte sämtliche Gold- und Platin-Awards ab. Hieran möchte das Trio anknüpfen.

Mit nur 21 Jahren zählt LUNAX zu den erfolgreichsten deutschen Dance-Künstlerinnen und hat bereits über 230 Millionen Streams, 35 Millionen Views auf YouTube und über 2,7 Millionen monatliche Hörer bei Spotify erreicht. Mit ihrer Single “I Like” schaffte sie es zudem in die Top 100 Radio Charts in Deutschland sowie in die Top 50 der Deutschen Spotify Charts. Sie hat bereits mit Blasterjaxx, Marnik, MOTi & Mike Candys zusammengearbeitet und Remixe für Laidback Luke und Flo Rida produziert. Auch an den Decks kann LUNAX große Namen vorweisen und spielte in Clubs, wie dem Bootshaus (DJ Mag #5), World Club Dome, Noa Beach Club Kroatien (DJ Mag #30), uvm. DJ Support bekommt sie u.a. von Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Timmy Trumpet, W&W, Sam Feldt.

“LUNAX x Ely Oaks x Rebecca Helena – Heaven In Your Eyes” ist ab dem 02.06.2023 überall erhältlich.

Foto: (c) Kontor Records