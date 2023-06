Nilam Farooq nimmt es am Samstag bei “Schlag den Star” mit Rebecca Mir auf

Wird sie auch diese Show stehlen? Schauspielerin Nilam Farooq fordert bei “Schlag den Star” Moderatorin Rebecca Mir heraus. Live.

Vor ein paar Monaten setzte sich Nilam Farooq bereits in Joko Winterscheidts “Wer stiehlt mir die Show?” durch – und stahl die Sendung. Wird sie auch Rebecca Mir am Samstag die Show stehlen?

Die Gegnerinnen zeigen sich siegessicher: “An Mir kommt sie so einfach nicht vorbei. Wollen wir mal sehen, wie gut sie am Ende ihre Enttäuschung überspielen kann.”, erklärt Rebecca Mir kampflustig. Nilam Farooq stichelt: “‘Mir machst Du keine Angst’, ‘Es hat sich ausgetanzt’, ‘Ich habe heute leider kein Foto für Dich’ – mit solchen Sprüchen verliert man. Und das überlass ich am Samstag Dir!” Wer liegt am Ende vorn?

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei “Schlag den Star” im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird “Schlag den Star” von Raab TV. Musikalische Unterstützung bekommen die Gegnerinnen dabei von Bosse mit “Ein Traum” und von Mando Diao mit “Get It On”.

“Schlag den Star” am Samstag, 10. Juni 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben