Das Warten hat heute ein Ende, denn Silbermond veröffentlichen ihr neues Album “AUF AUF”! Nach vorne schauen, anpacken und Neues schaffen! Neu verorten, neu definieren. Das ist Leben, jeden Tag wieder! Und dem begegnet man am besten mit einem Lächeln, mit Offenheit und mit einer Umarmung. Silbermond zeigen auf ihrem neuen Album „AUF AUF“ wie das geht. Und wie gut das tut! „AUF AUF“ ist ein Album über das menschlichste aller Bedürfnisse. Nach Liebe und Nähe, nach Menschen im eigenen Leben. Man hört diese Band spielen, man hört sie atmen, ja, man hört, dass sie am Leben ist und dabei erstaunlich frisch klingt und die Songs zum Album einer Band werden lässt, die wächst. Die weitermacht und uns alle einlädt, mitzukommen. AUF AUF!

Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2004 zählen Silbermond mit mehr als sechs Millionen verkauften Tonträgern ihrer deutschsprachigen Rock-Hymnen von „Symphonie“ über „Durch die Nacht“ und „Das Beste“ bis hin zu „Krieger des Lichts“, „Irgendwas Bleibt“ und „Leichtes Gepäck“ zu den hiesigen Top-Acts – und haben sich in ihrer fast zwei Jahrzehnte andauernden Karriere immer wieder politisch positioniert – als ostdeutsche Band, die klare Kante gegen Rechtsextremismus und Rassismus zeigt. Dass die Band mit „AUF AUF“ auf menschliche Beziehungen in all ihren Facetten schaut, ist nur konsequent – und ein starkes Signal.

Foto via Universal Music: (c) Olaf Heine